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Под Тулой задержаны трое мужчин с крупной партией наркотиков
Фото Myslo и пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Под Тулой задержаны трое мужчин с крупной партией наркотиков

Наркодилеры ехали в Алексин, чтобы раскидать «закладки» по адресам.

9 июля сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области и отдела МВД по Киреевскому району, Госавтоинспекции при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали троих мужчин — 24, 31 и 27 лет. Они подозреваются в причастности к незаконному обороту наркотиков на территории нашего региона.

Подозреваемые задержаны в поселке Стахановский Киреевского района с крупной партией наркотиков.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, в ходе досмотра автомобиля «Лада Приора» под ковриком багажного отделения обнаружено и изъято 115 свертков с наркотическими средствами «спайс» и «соль».

Позже в поселке Товарковский в доме, где проживает один из задержанных, полицейские обнаружили тайник с наркотиками. Там было припрятано 210 свертков с аналогичными наркотическими веществами.

По предварительной информации, общая масса изъятых наркотиков составила более 300 г.

Подозреваемые признались, что в момент задержания они направлялись в Алексин, чтобы раскидать «закладки» по тайникам.

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту приготовления к сбыту наркотических средств в крупном размере группой лиц. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:00 +3
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