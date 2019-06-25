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В ФК «Химик» сменился тренерский штаб
Фото пресс-службы «Арсенала».

В ФК «Химик» сменился тренерский штаб

Главным тренером стал Николай Ковардаев.

Новомосковский ФК «Химик» готовится к старту первенства ПФЛ. Как сообщает клубная пресс-служба, сезон будет проходить под руководством нового тренерского штаба.

На общем собрании футболистам представили главного тренера — Николая Ковардаева. 48-летний специалист, будучи игроком, выступал в высшем дивизионе чемпионата России, а в качестве тренера работал в «Химках», «Динамо», «Сатурне», «Сибири», «Мордовии», юношеской сборной России.

Николай Николаевич рассказал, что рассчитывает на желание футболистов добиваться успеха, демонстрировать на поле свои лучшие качества и непрерывно прогрессировать.

Личная задача тренера — борьба за победу в каждой игре.

Ассистентом Ковардаева назначен опытный футбольный специалист Владислав Михайлович Тернавский, тренером вратарей — Дмитрий Александрович Лукошкин.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:52 +1
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