В ФК «Химик» сменился тренерский штаб
Главным тренером стал Николай Ковардаев.
На общем собрании футболистам представили главного тренера — Николая Ковардаева. 48-летний специалист, будучи игроком, выступал в высшем дивизионе чемпионата России, а в качестве тренера работал в «Химках», «Динамо», «Сатурне», «Сибири», «Мордовии», юношеской сборной России.
Николай Николаевич рассказал, что рассчитывает на желание футболистов добиваться успеха, демонстрировать на поле свои лучшие качества и непрерывно прогрессировать.
Личная задача тренера — борьба за победу в каждой игре.
Ассистентом Ковардаева назначен опытный футбольный специалист Владислав Михайлович Тернавский, тренером вратарей — Дмитрий Александрович Лукошкин.