В ФК «Химик» сменился тренерский штаб

Фото пресс-службы «Арсенала».

Новомосковский ФК «Химик» готовится к старту первенства ПФЛ. Как сообщает клубная пресс-служба, сезон будет проходить под руководством нового тренерского штаба.

На общем собрании футболистам представили главного тренера — Николая Ковардаева. 48-летний специалист, будучи игроком, выступал в высшем дивизионе чемпионата России, а в качестве тренера работал в «Химках», «Динамо», «Сатурне», «Сибири», «Мордовии», юношеской сборной России.

Николай Николаевич рассказал, что рассчитывает на желание футболистов добиваться успеха, демонстрировать на поле свои лучшие качества и непрерывно прогрессировать.

Личная задача тренера — борьба за победу в каждой игре.

Ассистентом Ковардаева назначен опытный футбольный специалист Владислав Михайлович Тернавский, тренером вратарей — Дмитрий Александрович Лукошкин.