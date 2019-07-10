новости
новости
Регистрация
В Тульской области подешевело молоко

В Тульской области подешевело молоко

Такие данные приводит Туластат.

Согласно данным Туластата, в нашем регионе упали цены на молоко. Если в мае 2019 года стоимость молочного продукта в Туле в среднем составляла 51,16 руб., то в июне ценник за литр снизился до 51,02 руб.

Примечательно, что по сравнению с началом года стоимость молока возросла почти на рубль. 

 

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (по данным выборочного исследования):

                                                                                      руб. за литр

  Тульская обл. Тула
январь 50,46 50,12
февраль 50,97 50,83
март 51,60 51,50
апрель 51,36 51,16
май 51,16 51,16
июнь 51,29 51,02
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:03 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
молокоцены на молокотуластат

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские полицейские нашли заблудившегося в лесу дедушку
Тульские полицейские нашли заблудившегося в лесу дедушку
У молодежки тульского «Арсенала» сменился главный тренер
У молодежки тульского «Арсенала» сменился главный тренер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.