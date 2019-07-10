В Тульской области подешевело молоко
Такие данные приводит Туластат.
Согласно данным Туластата, в нашем регионе упали цены на молоко. Если в мае 2019 года стоимость молочного продукта в Туле в среднем составляла 51,16 руб., то в июне ценник за литр снизился до 51,02 руб.
Примечательно, что по сравнению с началом года стоимость молока возросла почти на рубль.
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (по данным выборочного исследования):
руб. за литр
|Тульская обл.
|Тула
|январь
|50,46
|50,12
|февраль
|50,97
|50,83
|март
|51,60
|51,50
|апрель
|51,36
|51,16
|май
|51,16
|51,16
|июнь
|51,29
|51,02
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