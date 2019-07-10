В Тульской области подешевело молоко

Согласно данным Туластата, в нашем регионе упали цены на молоко. Если в мае 2019 года стоимость молочного продукта в Туле в среднем составляла 51,16 руб., то в июне ценник за литр снизился до 51,02 руб.

Примечательно, что по сравнению с началом года стоимость молока возросла почти на рубль.

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (по данным выборочного исследования):

руб. за литр