новости
новости
Регистрация
Юные тульские гимнастки привезли медали с «Черноморской чайки»
Фото: МБУ СШОР «Спортивная гимнастика» г. Тулы.

Юные тульские гимнастки привезли медали с «Черноморской чайки»

Соревнования прошли в Сочи.

Воспитанницы тульской СШОР «Спортивная гимнастика» приняли участие во всероссийских соревнованиях «Черноморская чайка» и первенстве города Сочи.



Юные гимнастки показали следующие результаты:

  • Мария Егорова по программе 1-го спортивного разряда в упражнениях на брусьях завоевала золотую медаль,
  • Кристина Ларкина по программе 2-го спортивного разряда завоевала серебро,
  • Виктория Алифанова по программе 2-го спортивного разряда стала бронзовым призером,
  • Ева Гореничая по программе 3-го спортивного разряда также завоевала бронзовую медаль.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:26 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаСочи
Прочее
Черноморская чайкаспортивная гимнастикаспортмедали

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За подорожание голосовали покойники: в Суворове осудили председателя ТСЖ
За подорожание голосовали покойники: в Суворове осудили председателя ТСЖ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.