Фото: МБУ СШОР «Спортивная гимнастика» г. Тулы.
Юные тульские гимнастки привезли медали с «Черноморской чайки»
Соревнования прошли в Сочи.
Воспитанницы тульской СШОР «Спортивная гимнастика» приняли участие во всероссийских соревнованиях «Черноморская чайка» и первенстве города Сочи.
Юные гимнастки показали следующие результаты:
- Мария Егорова по программе 1-го спортивного разряда в упражнениях на брусьях завоевала золотую медаль,
- Кристина Ларкина по программе 2-го спортивного разряда завоевала серебро,
- Виктория Алифанова по программе 2-го спортивного разряда стала бронзовым призером,
- Ева Гореничая по программе 3-го спортивного разряда также завоевала бронзовую медаль.
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