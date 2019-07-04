Юные тульские гимнастки привезли медали с «Черноморской чайки»

Фото: МБУ СШОР «Спортивная гимнастика» г. Тулы.

Соревнования прошли в Сочи.

Воспитанницы тульской СШОР «Спортивная гимнастика» приняли участие во всероссийских соревнованиях «Черноморская чайка» и первенстве города Сочи.