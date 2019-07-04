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За подорожание голосовали покойники: в Суворове осудили председателя ТСЖ
Фото Дмитрия Дзюбина.

За подорожание голосовали покойники: в Суворове осудили председателя ТСЖ

Женщине вынесен приговор мировым судом, она его попыталась обжаловать, но ничего не вышло: районный суд поддержал мирового судью.

Приговором мирового судьи от 16 мая 2019 года председатель ТСЖ «Петушок» Лариса Бычкова признана виновной в использовании заведомо подложного документа (ст. 327 ч. 3 УК РФ) — протокола собрания жителей дома № 12 по улице Тульской в Суворове.

История эта тянется два года. 29 июня 2017 года на собрании собственников жители обсуждали повышение тарифа на содержание общедомового имущества с 9,35 руб. до 12 руб. за кв. м. На собрание пришли не все собственники, поэтому решение принималось в очно-заочной форме. Для сбора подписей пришлось ходить по квартирам и спрашивать мнение жителей. В протоколе голосования значилось, что большинство согласились платить больше за содержание общедомового имущества.

А в 2018 году выяснилось, что, несмотря на повышение платы, у ТСЖ появились долги. Стали разбираться, из-за чего так вышло, и тут выяснилось, что на самом деле повышение платы летом 2017 года мало кто поддерживал.

Жители подали в суд и доказали, что в протоколе голосования имеются шесть подписей людей, которых на момент проведения собрания уже не было в живых.

Суд отменил принятое решение и постановил пересчитать оплату.

Жители обратились в полицию и прикрепили к заявлению на председателя ТСЖ решение суда. В отношении председателя Ларисы Бычковой было возбуждено уголовное дело. Об этом Myslo подробно писал здесь.

Мировой суд, рассматривавший уголовное дело женщины, установил, что председатель ТСЖ изготовила подложный документ — протокол внеочередного общего собрания собственников по вопросу изменения тарифа на содержание общего имущества ТСЖ «Петушок» от 29.06 2017 года с приложением к нему. Но приложение она использовала от 2014 года, когда люди ставили подписи за программу «Народный бюджет», только дату подправила. Подделку подтвердили экспертиза.

Действия Ларисы Бычковой были квалифицированы по ст. 327 ч. 3 УК РФ, за это она 16 мая 2019 года была оштрафована на 50 000 рублей.

Однако женщина не согласилась с вынесенным решением, ее адвокат обратился в Суворовский районный суд Тульской области с апелляционной жалобой, просил приговор мирового судьи отменить и вынести оправдательный приговор. Он заявил, что протокол, который исследовал суд, был изъят ошибочно в ходе обыска 27 декабря 2018 года. При этом верного протокола собрания от 29 июня 2017 года и приложения к нему ни подсудимая, ни ее адвокат суду не предоставили.

Суд апелляционной инстанции оставил приговор в силе.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:20 0
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Место
СуворовТульская область

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