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Квитанции за капремонт по 20 тыс. рублей: туляки пожаловались в прокуратуру
Фото Алексея Пирязева.

Квитанции за капремонт по 20 тыс. рублей: туляки пожаловались в прокуратуру

Жители намерены узнать, законно ли им начислили такие огромные суммы.

Жители дома №23 по ул. Пузакова пожаловались в прокуратуру на Фонд капитального ремонта. В июне 2019 года жильцам двух подъездов  выставили большие счета за услугу. Оказалось, что туляки, сами того не зная, являются должниками по капремонту.

Ирина Самофалова

– Первая квитанция за капремонт нам пришла в июне за май 2019 года. Нам начислили 19 682 рубля. Откуда эта сумма взялась? Просто шок! Мы как заселились, платили за все коммунальные услуги. Никаких долгов у нас не было. Оказалось, что у наших соседей  тоже большой долг за капремонт – за четыре года, – рассказала Myslo Ирина Самофалова, жительница дома.

В Жилищном кодексе есть норма, освобождающая от капремонта новостройки сроком до 5 лет.
 
Туляки были уверены, что их дом, который был сдан в 2014 году, попал под эти льготы.
Жильцы рассчитывали, что начнут платить за эту услугу в конце 2019 года. 
 
 
– Но как платить, не разобравшись в ситуации? Мы провели собрание с соседями и написали жалобы главе администрации Тулы и в прокуратуру. Оплачивать задолженность не будем, пока официальные органы не вынесут какого-то решения.
 
 
Кто упустил этот момент и почему в этом оказались виноваты жильцы? Мы не отказываемся от своей обязанности платить за коммунальные услуги. Но нужно выяснить, законно ли всё начислено. Почему у остальных подъездов другая история? – возмущается Ирина Евгеньевна. 
 

– Да, нам предложили рассрочку, но это всё равно колоссальная нагрузка на семейный бюджет! Я пенсионерка по льготному стажу, в нашем подъезде есть молодые семьи с несколькими детьми, инвалиды, – говорит Ирина Самофалова. – Но мы верим в хороший конец этой истории.

В Фонде капитального ремонта Тульской области утверждают, что всё начислено законно. Подробнее читайте здесь.
 
Точку в этой истории поставит прокуратура.
 
комментарий юриста

Евгений Черников

– Конечно, понять собственников можно. Действительно, если счета не выставляются, особенно счета за будущий ремонт, то есть за то, что еще не исполнено, – то логично, что их не оплачивают. В то же время ст. 169 Жилищного кодекса возлагает на каждого собственника ежемесячно осуществлять взнос за капитальный ремонт. Основания для освобождения от такого взноса установлены ч. 2 этой же статьи, и там, увы, нет такого основания, как невыставление платежного документа в срок. Потому позиция Фонда в данном споре кажется весьма обоснованной. В то же время, очевидно, что ситуация не является в полной мере справедливой и жильцам, вероятно, стоит изучить законодательство с целью найти некий выход из ситуации. При этом, разумеется, оплатить указанные суммы все равно придется. Но вопрос о сроках и порядке оплаты уже можно согласовать. В том числе необходимо установить, по какой причине на протяжении столь долгого времени счета не выставлялись и кто таким образом нарушил свою обязанность и перед кем. 

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:04 +1
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