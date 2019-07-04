Квитанции за капремонт по 20 тыс. рублей: туляки пожаловались в прокуратуру
Жители намерены узнать, законно ли им начислили такие огромные суммы.
Жители дома №23 по ул. Пузакова пожаловались в прокуратуру на Фонд капитального ремонта. В июне 2019 года жильцам двух подъездов выставили большие счета за услугу. Оказалось, что туляки, сами того не зная, являются должниками по капремонту.
Ирина Самофалова
– Первая квитанция за капремонт нам пришла в июне за май 2019 года. Нам начислили 19 682 рубля. Откуда эта сумма взялась? Просто шок! Мы как заселились, платили за все коммунальные услуги. Никаких долгов у нас не было. Оказалось, что у наших соседей тоже большой долг за капремонт – за четыре года, – рассказала Myslo Ирина Самофалова, жительница дома.
Туляки были уверены, что их дом, который был сдан в 2014 году, попал под эти льготы.
– Да, нам предложили рассрочку, но это всё равно колоссальная нагрузка на семейный бюджет! Я пенсионерка по льготному стажу, в нашем подъезде есть молодые семьи с несколькими детьми, инвалиды, – говорит Ирина Самофалова. – Но мы верим в хороший конец этой истории.
Евгений Черников
– Конечно, понять собственников можно. Действительно, если счета не выставляются, особенно счета за будущий ремонт, то есть за то, что еще не исполнено, – то логично, что их не оплачивают. В то же время ст. 169 Жилищного кодекса возлагает на каждого собственника ежемесячно осуществлять взнос за капитальный ремонт. Основания для освобождения от такого взноса установлены ч. 2 этой же статьи, и там, увы, нет такого основания, как невыставление платежного документа в срок. Потому позиция Фонда в данном споре кажется весьма обоснованной. В то же время, очевидно, что ситуация не является в полной мере справедливой и жильцам, вероятно, стоит изучить законодательство с целью найти некий выход из ситуации. При этом, разумеется, оплатить указанные суммы все равно придется. Но вопрос о сроках и порядке оплаты уже можно согласовать. В том числе необходимо установить, по какой причине на протяжении столь долгого времени счета не выставлялись и кто таким образом нарушил свою обязанность и перед кем.