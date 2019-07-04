Квитанции за капремонт по 20 тыс. рублей: туляки пожаловались в прокуратуру

Фото Алексея Пирязева.

Жители дома №23 по ул. Пузакова пожаловались в прокуратуру на Фонд капитального ремонта. В июне 2019 года жильцам двух подъездов выставили большие счета за услугу. Оказалось, что туляки, сами того не зная, являются должниками по капремонту.

Ирина Самофалова – Первая квитанция за капремонт нам пришла в июне за май 2019 года. Нам начислили 19 682 рубля. Откуда эта сумма взялась? Просто шок! Мы как заселились, платили за все коммунальные услуги. Никаких долгов у нас не было. Оказалось, что у наших соседей тоже большой долг за капремонт – за четыре года, – рассказала Myslo Ирина Самофалова, жительница дома.

В Жилищном кодексе есть норма, освобождающая от капремонта новостройки сроком до 5 лет. Туляки были уверены, что их дом, который был сдан в 2014 году, попал под эти льготы. Жильцы рассчитывали, что начнут платить за эту услугу в конце 2019 года.

– Но как платить, не разобравшись в ситуации? Мы провели собрание с соседями и написали жалобы главе администрации Тулы и в прокуратуру. Оплачивать задолженность не будем, пока официальные органы не вынесут какого-то решения. Кто упустил этот момент и почему в этом оказались виноваты жильцы? Мы не отказываемся от своей обязанности платить за коммунальные услуги. Но нужно выяснить, законно ли всё начислено. Почему у остальных подъездов другая история? – возмущается Ирина Евгеньевна.

– Да, нам предложили рассрочку, но это всё равно колоссальная нагрузка на семейный бюджет! Я пенсионерка по льготному стажу, в нашем подъезде есть молодые семьи с несколькими детьми, инвалиды, – говорит Ирина Самофалова. – Но мы верим в хороший конец этой истории.

В Фонде капитального ремонта Тульской области утверждают, что всё начислено законно. Подробнее читайте здесь

Точку в этой истории поставит прокуратура.