новости
новости
Регистрация
Свалку в Левобережном должны убрать до 26 июля
Фото из архива MySlo

Свалку в Левобережном должны убрать до 26 июля

В отношении собственника земельного участка будет составлен административный протокол.

Администрация Тулы прокомментировала ситуацию со свалкой строительных отходов в Левобережном. Управление по административно-техническому надзору ранее направило собственнику земельного участка требование о ликвидации свалки. 

Теперь в отношении владельца земли будет составлен административный протокол за невыполнение законодательства в сфере благоустройства. Кроме того, собственнику выдадут новое требование о проведение уборки земельного участка в полном объеме не позднее 26 июля.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:11 +1
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулынезаконная свалкастроительный мусорстроительные отходыадминистративно-технический надзор
Место
ТулаЛевобережный

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские спецназовцы ФСИН провели совместные учения с калужскими коллегами
Тульские спецназовцы ФСИН провели совместные учения с калужскими коллегами
Тульский «Арсенал» вничью сыграл в Австрии с «Пршибрамом»
Тульский «Арсенал» вничью сыграл в Австрии с «Пршибрамом»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.