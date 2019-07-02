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Свалку в Левобережном должны убрать до 26 июля
В отношении собственника земельного участка будет составлен административный протокол.
Администрация Тулы прокомментировала ситуацию со свалкой строительных отходов в Левобережном. Управление по административно-техническому надзору ранее направило собственнику земельного участка требование о ликвидации свалки.
Теперь в отношении владельца земли будет составлен административный протокол за невыполнение законодательства в сфере благоустройства. Кроме того, собственнику выдадут новое требование о проведение уборки земельного участка в полном объеме не позднее 26 июля.
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