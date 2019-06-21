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Роскомнадзор: Tele2 строит сеть быстрее всех в отрасли
Фото предоставлено пресс-службой Tele2.

Роскомнадзор: Tele2 строит сеть быстрее всех в отрасли

Tele2 снова опередила конкурентов по общим темпам строительства сети.

По данным Роскомнадзора, с января компания увеличила общее количество базовых станций на 13%, и станций 4G — на 25%.

С начала года Tele2 занимает первое место по темпам расширения покрытия. Суммарное количество базовых станций компании выросло на 13%: до 167 654. Такая динамика почти в два раза превосходит результат ближайшего конкурента.

Если говорить отдельно про развитие 4G, то Tele2 является лидером по строительству станций этого стандарта с конца 2017 года.

И только с января этого года компания увеличила количество объектов сети 4G на 25% (до 65 056). Таким образом, сегодня Tele2 вплотную приблизилась к оператору, занимающему вторую позицию по количеству базовых станций 4G, — разрыв сократился до 2873 базовых станций.

Такие показатели Tele2 обусловлены стабильным ростом популярности мобильного интернета оператора и увеличением числа активных пользователей Сети (+24% год к году по итогам I квартала 2019 года). Кроме того, весной компания развернула покрытие 4G/3G/2G в Ярославской и Ивановской областях. Уже на старте оно охватило территорию, где проживает более 95% населения.

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