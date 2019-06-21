Туляки завоевали медали на соревнованиях по воздухоплавательному спорту

В Псковской области состоялись 25-й чемпионат России, 12-й Кубок дружбы, 13-й Кубок княгини Ольги и 15-й Кубок Великих Лук по воздухоплавательному спорту. 33 сильнейших пилота и экипажей из России, Польши, Латвии, Литвы, Японии и других стран боролись за золото.

С раннего утра пилоты приступили к выполнению заданий в спортивных полетах — на земле и в воздухе. Побеждал тот, что лучше всего продумал навигацию и ближе всего приблизился к заветным целям.

По итогам шести спортивных полетов и выполненных в них двадцати двух спортивных заданий серебро чемпионата России завоевал туляк Андрей Кульков (аэростат Hola).

Еще два представителя тульской сборной — Дмитрий Жохов (аэростат «АэроНАТЦ») и Олег Снетков (аэростат «Барбадос») — заняли 4 и 5 места соответственно.

Второе место в Кубке княгини Ольги, который разыгрывается исключительно среди женщин-пилотов, также занял тульский экипаж в составе пилота Юлии Селезневой и штурмана Светланы Левко (аэростат «Тула — город-герой»).