новости
новости
Регистрация
Туляки завоевали медали на соревнованиях по воздухоплавательному спорту

Туляки завоевали медали на соревнованиях по воздухоплавательному спорту

Поздравляем наших ребят!

В Псковской области состоялись 25-й чемпионат России, 12-й Кубок дружбы, 13-й Кубок княгини Ольги и 15-й Кубок Великих Лук по воздухоплавательному спорту. 33 сильнейших пилота и экипажей из России, Польши, Латвии, Литвы, Японии и других стран боролись за золото.

С раннего утра пилоты приступили к выполнению заданий в спортивных полетах — на земле и в воздухе. Побеждал тот, что лучше всего продумал навигацию и ближе всего приблизился к заветным целям.

По итогам шести спортивных полетов и выполненных в них двадцати двух спортивных заданий серебро чемпионата России завоевал туляк Андрей Кульков (аэростат Hola).

Еще два представителя тульской сборной — Дмитрий Жохов (аэростат «АэроНАТЦ») и Олег Снетков (аэростат «Барбадос») — заняли 4 и 5 места соответственно.

Второе место в Кубке княгини Ольги, который разыгрывается исключительно среди женщин-пилотов, также занял тульский экипаж в составе пилота Юлии Селезневой и штурмана Светланы Левко (аэростат «Тула — город-герой»).

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:32 +2
Другие статьи по темам
Место
ТулаПсков
Прочее
воздухоплавательный спортмедали

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Матч «Арсенал» – «Луч» пройдет в Туле без зрителей
Матч «Арсенал» – «Луч» пройдет в Туле без зрителей
В Чернском районе полицейские вычислили похитителя икон
В Чернском районе полицейские вычислили похитителя икон
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.