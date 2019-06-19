Фото из архива Myslo.
«Арсенал» приглашает болельщиков на матч с «Авангардом»
Товарищеская игра состоится в Туле 20 июня в 17.00.
В четверг, 20 июня, в Туле на Центральном стадионе пройдет товарищеский матч между «Арсеналом» и курским «Авангардом». Начало встречи — в 17.00. Вход свободный.
Обратите внимание, что в день матча с 8.00 до 22.00 по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина будет запрещена остановка и стоянка, а также ограничено движение всех видов транспортных средств.
сегодня, в 15:18, 52 3318 7
вчера, в 19:00, 17 2150 3
вчера, в 14:26, 9 787 8
17 июня, в 19:49, 6 2428 0
Другие статьи по темам
Место