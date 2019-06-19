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«Арсенал» приглашает болельщиков на матч с «Авангардом»
Фото из архива Myslo.

«Арсенал» приглашает болельщиков на матч с «Авангардом»

Товарищеская игра состоится в Туле 20 июня в 17.00.

В четверг, 20 июня, в Туле на Центральном стадионе пройдет товарищеский матч между «Арсеналом» и курским «Авангардом». Начало встречи — в 17.00. Вход свободный.

Обратите внимание, что в день матча с 8.00 до 22.00 по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина будет запрещена остановка и стоянка, а также ограничено движение всех видов транспортных средств.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:10 +1
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