«Арсенал» приглашает болельщиков на матч с «Авангардом»

Фото из архива Myslo.

В четверг, 20 июня, в Туле на Центральном стадионе пройдет товарищеский матч между «Арсеналом» и курским «Авангардом». Начало встречи — в 17.00. Вход свободный.

Обратите внимание, что в день матча с 8.00 до 22.00 по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина будет запрещена остановка и стоянка, а также ограничено движение всех видов транспортных средств.