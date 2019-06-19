На Красноармейском проспекте в Туле построят новый детский сад

В администрации Тулы обсудили вопросы строительства в центре города нового детского сада. Ранее из-за внесения изменений в нормативные документы проект нуждался в доработке.

Сегодня новый проект был принят, а объект получил привязку к местности к местности – современное и комфортное дошкольное учреждение будет располагаться в доме № 16 по Красноармейскому проспекту. Трёхэтажное здание будет рассчитано на 120 мест.