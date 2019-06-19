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На Красноармейском проспекте в Туле построят новый детский сад

На Красноармейском проспекте в Туле построят новый детский сад

Проект строительства рассмотрели на совещании в городской администрации.

В администрации Тулы обсудили вопросы строительства в центре города нового детского сада. Ранее из-за внесения изменений в нормативные документы проект нуждался в доработке.

Сегодня новый проект был принят, а объект получил привязку к местности к местности – современное и комфортное дошкольное учреждение будет располагаться в доме № 16 по Красноармейскому проспекту. Трёхэтажное здание будет рассчитано на 120 мест.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:37 +2
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ТулаКрасноармейский проспект

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