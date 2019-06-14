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Защитник молодёжки «Арсенала» Артём Сокол продолжит карьеру в Норвегии
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Защитник молодёжки «Арсенала» Артём Сокол продолжит карьеру в Норвегии

22-летний футболист до декабря текущего года будет на правах аренды выступать за «Тромсё».

Защитник дубля «Арсенала» Артём Сокол продолжит выступать за норвежский клуб «Тромсё». Об этом сообщает пресс-служба канониров. Футболист перебрался в Норвегию в феврале текущего года, провел в составе «Тромсё» 5 матчей и получил один «горчичник».

Артём Сокол – воспитанник столичного «Спартака». В прошлом сезоне он провел 9 матчей за молодёжку «Арсенала». Новое арендное соглашение с «Тромсё» рассчитано до декабря 2019 года.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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