Защитник молодёжки «Арсенала» Артём Сокол продолжит карьеру в Норвегии

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

22-летний футболист до декабря текущего года будет на правах аренды выступать за «Тромсё».

Защитник дубля «Арсенала» Артём Сокол продолжит выступать за норвежский клуб «Тромсё». Об этом сообщает пресс-служба канониров. Футболист перебрался в Норвегию в феврале текущего года, провел в составе «Тромсё» 5 матчей и получил один «горчичник».

Артём Сокол – воспитанник столичного «Спартака». В прошлом сезоне он провел 9 матчей за молодёжку «Арсенала». Новое арендное соглашение с «Тромсё» рассчитано до декабря 2019 года.