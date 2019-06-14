новости
новости
Регистрация
В тульском облизбиркоме откроется горячая линия для населения

В тульском облизбиркоме откроется горячая линия для населения

Специалисты проконсультируют туляков по вопросам избирательного законодательства.

В Туле состоялось 61-е внеочередное заседание региональной избирательной, на котором было рассмотрено более 20 вопросов.

Для обеспечения открытости и гласности в деятельности избирательных комиссий члены облизбиркома постановили использовать при проведении осенних выборов средства видеонаблюдения в 145 помещениях для голосования и помещениях всех 29 территориальных избирательных комиссий.

Также принято решение об организации горячей линии, которая будет работать с 14 июня по 10 сентября по телефону: 30-69-94. В день голосования, 8 сентября, на горячую линию можно будет позвонить с 7.00 до 0.00.

Отвечать на звонки и оказывать консультации будут члены областной избирательной комиссии с правом решающего голоса, сотрудники аппарата комиссии и члены Молодежной избирательной комиссии Тульской области.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:47 +1
Другие статьи по темам
Событие
выборы 2019выборы в городскую Думувыборы в Тульскую областную Думуизбирательная комиссия Тульской областигорячая линия
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Мощный циклон вернёт в центр России аномальную жару
Мощный циклон вернёт в центр России аномальную жару
Защитник молодёжки «Арсенала» Артём Сокол продолжит карьеру в Норвегии
Защитник молодёжки «Арсенала» Артём Сокол продолжит карьеру в Норвегии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.