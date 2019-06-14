В тульском облизбиркоме откроется горячая линия для населения

В Туле состоялось 61-е внеочередное заседание региональной избирательной, на котором было рассмотрено более 20 вопросов.

Для обеспечения открытости и гласности в деятельности избирательных комиссий члены облизбиркома постановили использовать при проведении осенних выборов средства видеонаблюдения в 145 помещениях для голосования и помещениях всех 29 территориальных избирательных комиссий.

Также принято решение об организации горячей линии, которая будет работать с 14 июня по 10 сентября по телефону: 30-69-94. В день голосования, 8 сентября, на горячую линию можно будет позвонить с 7.00 до 0.00.

Отвечать на звонки и оказывать консультации будут члены областной избирательной комиссии с правом решающего голоса, сотрудники аппарата комиссии и члены Молодежной избирательной комиссии Тульской области.