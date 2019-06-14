Тульский приют пристроил в добрые руки сто бездомных собак

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Специалисты компании-подрядчика ООО «Континент+» провели отлов на улицах Железнодорожной и Токарева. Вместе с взрослыми животными были отловлены и щенки. Всех животных устроят в специальный приют, который содержит подрядчик.

– Нам в гаражный кооператив подкидывают щенков. Мы их подкармливаем, но лучше, чтобы их люди взяли. Собачки хорошие, им просто нужен свой дом, – говорит тулячка Ольга Шахватова.

Все отловленные животные пройдут комплекс лечебно-профилактических мероприятий. За неделю специалисты провели 30 выездов и отловили 90 безнадзорных собак.

Алексей Федосеев – Заявки на отлов поступают через «Городскую службу единого заказчика», – рассказывает директор учреждения Алексей Федосеев. – Заявок поступает много, не всегда получается отработать их сразу, животные не сидят на месте, перемещаются. Основной пик заявок приходится на весну и осень. Осенью в дачных и гаражных кооперативах часто выкидывают подросших щенков. Сам процесс отлова гуманный, с помощью небольшой дозы снотворного. Замечаний к работе специалистов у нас нет.

В Туле в этом году в рамках двух контрактов уже отловили более 540 безнадзорных животных. Около 100 собак удалось пристроить в добрые руки. В приюте «Континент +» по вторникам и четвергам проходят дни открытых дверей – любой желающий может приехать познакомиться с животными, привезти им подарки, корм или забрать питомца домой.

Для поиска прежних и новых владельцев для отловленных безнадзорных животных на сайте администрации Тулы создан специальный раздел. Благодаря ему новый дом уже нашли 15 животных.