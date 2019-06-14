Тульский приют пристроил в добрые руки сто бездомных собак
В областном центре продолжаются работы по отлову бродячих животных.
Специалисты компании-подрядчика ООО «Континент+» провели отлов на улицах Железнодорожной и Токарева. Вместе с взрослыми животными были отловлены и щенки. Всех животных устроят в специальный приют, который содержит подрядчик.
– Нам в гаражный кооператив подкидывают щенков. Мы их подкармливаем, но лучше, чтобы их люди взяли. Собачки хорошие, им просто нужен свой дом, – говорит тулячка Ольга Шахватова.
Все отловленные животные пройдут комплекс лечебно-профилактических мероприятий. За неделю специалисты провели 30 выездов и отловили 90 безнадзорных собак.
Алексей Федосеев
– Заявки на отлов поступают через «Городскую службу единого заказчика», – рассказывает директор учреждения Алексей Федосеев. – Заявок поступает много, не всегда получается отработать их сразу, животные не сидят на месте, перемещаются. Основной пик заявок приходится на весну и осень. Осенью в дачных и гаражных кооперативах часто выкидывают подросших щенков. Сам процесс отлова гуманный, с помощью небольшой дозы снотворного. Замечаний к работе специалистов у нас нет.
В Туле в этом году в рамках двух контрактов уже отловили более 540 безнадзорных животных. Около 100 собак удалось пристроить в добрые руки. В приюте «Континент +» по вторникам и четвергам проходят дни открытых дверей – любой желающий может приехать познакомиться с животными, привезти им подарки, корм или забрать питомца домой.
Для поиска прежних и новых владельцев для отловленных безнадзорных животных на сайте администрации Тулы создан специальный раздел. Благодаря ему новый дом уже нашли 15 животных.
Заявку на отлов бродячих собак туляки могут оставить по адресу: ул. Гоголевская, д. 53-Б, либо по телефонам: 56-58-10 и 21-46-41.