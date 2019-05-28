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«Арсенал» продлил контракты с тренерским штабом
Также новое соглашение было подписано с футболистом Гиа Григалавой.
ПФК «Арсенал» подписал новые соглашения с тренерским штабом команды. Главный тренер Игорь Черевченко, старший тренер Игорь Семшов, помощник главного тренера Валерий Климов, тренер вратарей Сергей Кращенко, тренер по физической подготовке Михаил Соловей продолжат работу в клубе до июня 2020 года.
Как сообщает клубная пресс-служба, также «Арсенал» продлил контракт с 29-летним грузинским защитником Гиа Григалавой. Контракт действует до 31 мая 2021 года.
26 мая, в 18:40, 15 3747 6
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