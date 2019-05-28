новости
новости
Регистрация
«Арсенал» продлил контракты с тренерским штабом
Фото из архива Myslo.

«Арсенал» продлил контракты с тренерским штабом

Также новое соглашение было подписано с футболистом Гиа Григалавой.

ПФК «Арсенал» подписал новые соглашения с тренерским штабом команды. Главный тренер Игорь Черевченко, старший тренер Игорь Семшов, помощник главного тренера Валерий Климов, тренер вратарей Сергей Кращенко, тренер по физической подготовке Михаил Соловей продолжат работу в клубе до июня 2020 года.

Как сообщает клубная пресс-служба, также «Арсенал» продлил контракт с 29-летним грузинским защитником Гиа Григалавой. Контракт действует до 31 мая 2021 года.

 

Сюжет: Арсенал
«Арсенал»: праздник, который остался с нами
Спорт
«Арсенал»: праздник, который остался с нами
26 мая, в 18:40, 15 3747 6
В заключительном матче сезона «Динамо» и «Арсенал» сыграли вничью – 3:3
Спорт
В заключительном матче сезона «Динамо» и «Арсенал» сыграли вничью – 3:3
26 мая, в 15:57, 40 4221 2
СМИ: Кирилл Комбаров продлил контракт с «Арсеналом»
Спорт
СМИ: Кирилл Комбаров продлил контракт с «Арсеналом»
26 мая, в 11:48, 9 1872 6
Тульский «Арсенал» не смог взять бронзу в молодежном первенстве
Спорт
Тульский «Арсенал» не смог взять бронзу в молодежном первенстве
25 мая, в 14:15, 2 2180 2
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:53 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Арсеналтренерский штаб Арсеналановый контракт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области к отопительному сезону заменят более 211 км ветхих сетей
В Тульской области к отопительному сезону заменят более 211 км ветхих сетей
В Туле задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске
В Туле задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.