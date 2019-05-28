«Арсенал» продлил контракты с тренерским штабом

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Также новое соглашение было подписано с футболистом Гиа Григалавой.

ПФК «Арсенал» подписал новые соглашения с тренерским штабом команды. Главный тренер Игорь Черевченко, старший тренер Игорь Семшов, помощник главного тренера Валерий Климов, тренер вратарей Сергей Кращенко, тренер по физической подготовке Михаил Соловей продолжат работу в клубе до июня 2020 года.