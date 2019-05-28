В Тульской области к отопительному сезону заменят более 211 км ветхих сетей

Фото пресс-службы правительства Тульской области и из архива Myslo.

На финансирование подготовки к новому отопительному сезону планируется затратить около 2,2 млрд рублей из различных источников.

27 мая на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина подвели итоги прошедшего отопительного сезона и обсудили подготовку к сезону 2019-2020.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Элеонора Шевченко сообщила, что отопительный период в регионе стартовал в период с 28 сентября по 1 октября 2018 года и завершился с 26 по 30 апреля 2019 года. Его продолжительность составила от 207 до 214 дней.

По словам министра, в целом по области сократилось количество аварийных ситуаций на сетях тепло- и электроснабжения (14%) по сравнению с отопительным сезоном 2017-2018.

Однако отмечен рост аварий (65%) и нарушений (40%) на водоснабжающих объектах.

Элеонора Шевченко сообщила, что без аварий и нарушений прошел отопительный сезон в Каменском районе. Сокращение коммунальных аварий отмечено в Алексине, Воловском, Суворовском и Тепло-Огаревском районах.

На особом контроле были аварийные ситуации на магистральных водоводах в Туле. Элеонора Шевченко напомнила, что по поручению губернатора администрация города разработала трехлетний план по замене магистральных сетей. В этом году будет выполнен капитальный ремонт наиболее проблемного водовода Медвенско-Осетровского водозабора (3,6 км) за счет средств администрации Тулы и «Тулгорводоканала». Подрядная организация уже приступила к работам.

Также в этом году подготовят проекты для замены сетей в 2020 году (10,3 км). Всего за 3 года планируется отремонтировать 28 км магистральных водоводов.

Элеонора Шевченко сообщила, что для обеспечения надежности систем водоснабжения в этом году по программе «Чистая вода» будет построено и отремонтировано почти 120 км водопроводных сетей, модернизировано оборудование 7 насосных станций, 14 артезианских скважин. В программе участвуют 18 муниципалитетов, 42 населенных пункта, 76 объектов.

В этом году на программу «Чистая вода Тульской области» из бюджета области выделено более 200 млн рублей, в том числе 25 млн рублей на проектирование объектов водоснабжения для включения в программу на 2020 год.

Министр подчеркнула, что перед главами районных администраций поставлена задача – за летний период совместно с министерством разработать мероприятия по модернизации систем водоснабжения для включения в региональные и федеральные программы до 2024 года.

Алексей Дюмин отметил, что замена ветхих водопроводных сетей по программе «Чистая вода» пройдет и в Туле, где проживает большая часть жителей региона.

– Туляки давно ждут решения этой наболевшей проблемы. Надеюсь, что с учетом разработанной вами программы замены наиболее изношенных участков магистральных водоводов, результатом станет отсутствие аварийных ситуаций в предстоящем отопительном сезоне, - сказал Алексей Дюмин первому заместителю главы администрации города Владиславу Галкину.

Элеонора Шевченко сообщила, что к отопительному периоду 2019-2020 в области будут подготовлены 625 котельных, 141 тепловой пункт социальных объектов, 19 512 многоквартирных домов, отремонтированы и заменены 1104 котла. Заменят и ветхие сети – более 108 км тепловых и порядка 103 км водопроводных.

На финансирование подготовки к новому отопительному сезону планируется затратить около 2,2 млрд рублей из различных источников.

Министр отметила, что при подготовке к отопительному периоду 34 муниципальных образования региона должны получить паспорта готовности Ростехнадзора.

По словам Элеоноры Шевченко, основные задачи при подготовке остаются неизменными. Так, для продления срока безопасной эксплуатации оборудования будет проведено 236 экспертиз, запланированы автоматизация работы котельных и замена теплосетей.

Элеонора Шевченко также подчеркнула, что в этом году при проверке готовности к отопительному сезону Ростехнадзор будет уделять большое внимание надежности электроснабжения котельных.

Министерство на постоянной основе взаимодействует с муниципалитетами по приобретению резервных источников электроснабжения, утверждены графики закупок до 2023 года.

На 2019 год запланировано приобретение 7 резервных источников электроснабжения котельных.

Элеонора Шевченко обратила особое внимание на невыполнение плана закупки резервных источников электроснабжения в 2018 году Веневским, Киреевским и Каменским районами.

Алексей Дюмин задал вопрос о причинах, по которым районы не выполнили обязательства.

Министр пояснила, что проблемы возникли из-за отсутствия финансирования. По информации глав, источники будут приобретены в этом году.

Губернатор поручил Элеоноре Шевченко держать этот вопрос на контроле.

Речь шла и о продолжении плановой работы по снижению задолженности за энергоресурсы. По словам Элеоноры Шевченко, наблюдается положительная динамика по снижению задолженности за газ.

– От этой работы во многом зависит своевременное начало отопительного сезона и его безаварийное прохождение. Только слаженное межведомственное взаимодействие позволит провести новый отопительный период в штатном режиме, - сказала Элеонора Шевченко.

Министр также доложила об исполнении поручения губернатора по районам, где прошлый отопительный сезон прошел с наибольшими проблемами, – Белевскому, Заокскому и Киреевскому.

Администрация Белевского района в этом году подтвердила замену 1,8 км тепловых сетей. Заокский район разработал план по замене тепловых сетей. Денежные средства в муниципалитете предусмотрены в полном объеме. В Киреевском районе будет продолжена работа по замене тепловых сетей в г. Липки. За счет областной программы модернизации заменят около 3 км на 14,5 млн рублей.

Также по поручению Алексея Дюмина министерство проанализировало все обращения по вопросам отопления, поступающие на различные каналы связи.

Алексей Дюмин спросил, как выстроена работа с муниципалитетами, чтобы проблемы, обозначенные жителями, были решены к началу следующего отопительного сезона.

Элеонора Шевченко доложила, что в настоящее время на контроле остается 84 обращения. В основном, они касаются работы управляющих компаний и находятся на исполнении у ГЖИ.

Также поступают вопросы по внутренним системам теплоснабжения МКД и изоляции наружных сетей. Решению этих проблем Алексей Дюмин поручил уделить особое внимание.

Речь шла и об аварийной ситуации, которая произошла в этом году в Ясногорске. Отключение электроснабжения на Центральной котельной привело к нарушению теплоснабжения. На ликвидацию аварии потребовалось более 24 часов.

Элеонора Шевченко отметила, что ситуация была рассмотрена совместно с Ростехнадзором. Результаты расследования доведены до всех администраций муниципальных образований и ресурсоснабжающих организаций.

Во всех муниципалитетах актуализированы нормативно-правовые акты, регламентирующие межведомственное взаимодействие в случае аварийных ситуаций на объектах ЖКХ.

Алексей Дюмин спросил у главы администрации Ясногорского района Владимира Мухина о том, какие меры приняты, чтобы ситуация не повторилась.

Владимир Мухин доложил, что в 2019 году активно приступят к строительству новой модульной котельной.

Она будет построена за счет концессионера. Ориентировочная стоимость – 114 млн руб. Также глава района отметил, что к новому отопительному сезону подготавливают старую котельную. Уже сейчас выполнены работы по закольцовке систем холодного водоснабжения для обеспечения котельной дополнительной подпиткой холодной воды.

Алексей Дюмин подчеркнул, что все запланированные работы должны быть выполнены качественно и в срок. Министерству строительства и ЖКХ глава региона поручил оказать содействие Ясногорску и обеспечить контроль за проведением работ.

Также Алексей Дюмин проконтролировал исполнение поручения, данного во время посещения Дубенского района.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов сообщил, что по поручению Губернатора был проработан вопрос модернизации котельной дома-интерната для престарелых и инвалидов. Так, в 2018 году разработана ПСД. Стоимость – 19,8 млн рублей. Средства в бюджете предусмотрены. Планируемый срок окончания работ по модернизации – 2020 год. Также Андрей Филиппов отметил, что имеющееся оборудование котельной находится в рабочем состоянии. Отопительный сезон 2018-2019 годов прошел без срывов.

Владислав Галкин доложил, что в Туле решена проблема с отоплением в детском саду № 107. Произведены работы по замене узла ввода теплоносителя в здание. Предусмотрены работы по частичной замене системы отопления. В 2019 году заложен 1 млн руб. на проектирование системы отопления и проведение ремонта.

Алексей Дюмин попросил руководство города принять меры по предотвращению подобных ситуаций в следующем сезоне.

Губернатор напомнил, что в Щекинском районе до сих пор не выполнены прошлогодние обязательства по автоматизации котельных, и поручил главе администрации Александру Гамбургу к началу отопительного сезона завершить все работы.

Обращаясь к начальнику ГЖИ Тульской области Леониду Ивченко, Алексей Дюмин отметил, что к предстоящему отопительному сезону необходимо подготовить почти 20 тысяч многоквартирных домов.

Леонид Ивченко доложил, что в управлении УК находятся 14 384 дома, из них с центральным отоплением – 10 459. Остальные дома находятся в непосредственном управлении и ТСЖ. Инспекция в полном объеме будет осуществлять прием паспортов подготовки домов к зиме до 1 сентября 2019 года.

Управляющим компаниям поручено до 1 июня разработать и разместить на своих сайтах планы работ по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону, включающие замену (восстановление) задвижек на внутридомовых сетях и опрессовку систем центрального отопления.

Совместно с ресурсоснабжающими организациями ГЖИ разработаны графики опрессовки систем центрального отопления. Кроме того, по поручению губернатора осуществляется контроль ремонта кровель по ранее выданным предписаниям, а паспорта будут приниматься с подписью председателя совета дома или старших по дому.

Подводя итоги, Алексей Дюмин отметил, что прошедший отопительный сезон для Тульской области был стабильным. Число аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения снижается.

– Всем ответственным необходимо уже сейчас начать подготовку к очередному сезону. Мероприятия и показатели готовности региональным минстроем утверждены. Еще раз обращаю внимание глав администраций: все плановые работы в образовательных учреждениях должны быть завершены до начала отопительного сезона. Готовность к пуску тепла на социальные объекты необходимо обеспечить к 1 сентября, а к массовому пуску тепла – к 15 сентября», – сказал глава региона.

В 2018 году впервые за 6 лет все муниципальные образования области получили паспорта готовности к отопительному периоду. По словам губернатора, этот результат необходимо сохранить и в новом сезоне.