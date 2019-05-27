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В Новомосковске открылась еще одна хоккейная площадка благодаря компании «Полипласт Новомосковск»
Фото предоставлены пресс-службой «Полипласт Новомосковска».
Партнерский материал

В Новомосковске открылась еще одна хоккейная площадка благодаря компании «Полипласт Новомосковск»

Торжественное открытие спортивного объекта состоялось 23 мая.

Новомосковск уже давно называют региональной столицей хоккея, и это стало возможным в том числе благодаря компании «Полипласт», развитие именно этого вида спорта стало приоритетом для компании в Новомосковске. Компания уже несколько лет реализует в области программу развития хоккея. В рамках этой программы строятся ледовые арены, открываются хоккейные коробки, развиваются любительский хоккей, флорбол и хоккей на валенках. В 2018 году в Новомосковске создана первая в Тульской области команда молодёжной лиги и команда студенческой лиги.

23 мая в Новомосковске состоялось открытие ещё одной хоккейной коробки, расположившейся на территории нового корпуса Новомосковского института РХТУ им. Д. И. Менделеева.

В торжественной церемонии открытия приняли участие генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск», президент Новомосковского хоккейного клуба Александр Ковалёв, генеральный директор Новомосковского хоккейного клуба Алмаз Бадретдинов, директор Новомосковского института РХТУ имени Д. И. Менделеева Владимир Первухин, а также представители администрации МО город Новомосковск, волонтёры Ресурсного центра по развитию добровольчества в Новомосковске и, конечно же, студенты Новомосковского института.

В своей поздравительной речи Александр Ковалёв отметил, что в последнее время в нашем городе уделяется большое внимание развитию массового спорта, и выразил слова благодарности всем, кто принимал участие в строительстве хоккейной коробки.

В свою очередь, в ответной речи директор Новомосковского института РХТУ им. Д. И. Менделеева Владимир Первухин поблагодарил компанию «Полипласт Новомосковск», а также Новомосковский хоккейный клуб за новый спортивный объект, за то, что у студенческой молодёжи появилась ещё одна возможность заниматься спортом и с пользой для здоровья проводить своё свободное время.

В завершении церемонии была перерезана красная лента, символизирующая открытие хоккейной площадки, а талисман «Новомосковского хоккейного клуба» бобёр Фёдор угостил всех присутствующих мороженым.

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