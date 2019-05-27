В Новомосковске открылась еще одна хоккейная площадка благодаря компании «Полипласт Новомосковск»
Торжественное открытие спортивного объекта состоялось 23 мая.
Новомосковск уже давно называют региональной столицей хоккея, и это стало возможным в том числе благодаря компании «Полипласт», развитие именно этого вида спорта стало приоритетом для компании в Новомосковске. Компания уже несколько лет реализует в области программу развития хоккея. В рамках этой программы строятся ледовые арены, открываются хоккейные коробки, развиваются любительский хоккей, флорбол и хоккей на валенках. В 2018 году в Новомосковске создана первая в Тульской области команда молодёжной лиги и команда студенческой лиги.
23 мая в Новомосковске состоялось открытие ещё одной хоккейной коробки, расположившейся на территории нового корпуса Новомосковского института РХТУ им.
В торжественной церемонии открытия приняли участие генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск», президент Новомосковского хоккейного клуба Александр Ковалёв, генеральный директор Новомосковского хоккейного клуба Алмаз Бадретдинов, директор Новомосковского института РХТУ имени
В своей поздравительной речи Александр Ковалёв отметил, что в последнее время в нашем городе уделяется большое внимание развитию массового спорта, и выразил слова благодарности всем, кто принимал участие в строительстве хоккейной коробки.
В свою очередь, в ответной речи директор Новомосковского института РХТУ им.
В завершении церемонии была перерезана красная лента, символизирующая открытие хоккейной площадки, а талисман «Новомосковского хоккейного клуба» бобёр Фёдор угостил всех присутствующих мороженым.