В Туле откроется визовый центр Финляндии

Фото: e-finland.ru.

Он начнет работу с 30 мая.

Финляндия откроет несколько новых визовых миницентров в 16 городах России. Об этом сообщается на сайте посольства страны.

Сообщается, что уже с 30 мая центры начнут работу в Туле, Владимире, Иваново и Калуге. С 6 июня - в Волгограде, Белгороде, Саранске, Рязани, Томске, Курске. С 13 июня - Тюмени, Сургуте, Сочи, Липецке, Ижевске, Ульяновске.

Документы принимаются как от индивидуальных заявителей, так и от аккредитованных туристических агентств.

Заявления, поданные в визовых миницентрах указанных городов, рассматриваются Посольством Финляндии в Москве.

Информация о новых визовых центрах, а также запись на прием появятся в ближайшее время на сайте visa.finland.eu.