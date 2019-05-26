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В Туле откроется визовый центр Финляндии
Фото: e-finland.ru.

В Туле откроется визовый центр Финляндии

Он начнет работу с 30 мая.

Финляндия откроет несколько новых визовых миницентров в 16 городах России. Об этом сообщается на сайте посольства страны.

Сообщается, что уже с 30 мая центры начнут работу в Туле, Владимире, Иваново и Калуге. С 6 июня - в Волгограде, Белгороде, Саранске, Рязани, Томске, Курске. С 13 июня - Тюмени, Сургуте, Сочи, Липецке, Ижевске, Ульяновске.

Документы принимаются как от индивидуальных заявителей, так и от аккредитованных туристических агентств.

Заявления, поданные в визовых миницентрах указанных городов, рассматриваются Посольством Финляндии в Москве.

Информация о новых визовых центрах, а также запись на прием появятся в ближайшее время на сайте visa.finland.eu

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:20 +6
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