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Тульские рукопашники завоевали медали на первенстве Азии

Тульские рукопашники завоевали медали на первенстве Азии

Поздравляем наших ребят!

В Уфе в рамках вторых открытых Евроазиатских игр боевых искусств состоялось первенство Азии по рукопашному бою среди юношей и девушек 12−17 лет. В соревнованиях приняли участие два тульских спортсмена.

В весовой категории 60 кг (юноши 16−17 лет) первое место занял воспитанник СШ «Металлург» Ярослав Улитин. А в весовой категории 50 кг (юноши 14−15 лет) бронзу завоевал Анатолий Ульянов — воспитанник СШ «Триумф».

В общекомандном зачете сборная России заняла первое общекомандное место.

Тренеры ребят: Дмитрий Дагаев, Инна Жданова, Анатолий Пашкин, Андрей Гарбуз.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:07 0
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