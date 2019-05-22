Тульские рукопашники завоевали медали на первенстве Азии

В Уфе в рамках вторых открытых Евроазиатских игр боевых искусств состоялось первенство Азии по рукопашному бою среди юношей и девушек 12−17 лет. В соревнованиях приняли участие два тульских спортсмена.

В весовой категории 60 кг (юноши 16−17 лет) первое место занял воспитанник СШ «Металлург» Ярослав Улитин. А в весовой категории 50 кг (юноши 14−15 лет) бронзу завоевал Анатолий Ульянов — воспитанник СШ «Триумф».

В общекомандном зачете сборная России заняла первое общекомандное место.

Тренеры ребят: Дмитрий Дагаев, Инна Жданова, Анатолий Пашкин, Андрей Гарбуз.