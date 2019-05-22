В Тульской области планируют открыть 56 пляжей
Купальный сезон в регионе стартует 1 июня.
В настоящее время специалисты обследуют и очищают дно водоемов, проводится техническое освидетельствование пляжей, планируемых к приему отдыхающих.
Сотрудники МЧС опубликовали перечень пляжей, проходящих процедуру приемки (по состоянию на 21 мая) и планируемых к открытию в купальном сезоне 2019 года.
|
г. Алексин
|
1
|
Пляж «Ассоль» р. Ока
|
г. Алексин
|
2
|
Пляж правый берег р. Оки в, б/о «Шахтер»
|
н.п. Бунырево
|
Арсеньевский район
|
3
|
Пляж Бобровский
|
МО Астаповское, д. Боброво, пруд с левой стороны моста автодороги Арсеньево-Буревестник
|
Белевский район
|
4
|
Пляж на пруду д. Сергеевка
|
д. Сергеевка Белевского района
|
Богородицкий район
|
5
|
Пляж на пруду «Рос»
|
сев.окраина г. Богородицка
|
Веневский район
|
6
|
г. Венев, пруд
|
г. Венев
|
Воловский район
|
7
|
Пляж «Толбузино»
|
МО Двориковское, д. Толбузино, р. Красивая Меча
|
Дубенский район
|
8
|
Пляж «Якшинские выселки»
|
МО Протасовское, д. Якшинские выселки
|
9
|
Пляж п. Дубна
|
р.п. Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ
|
10
|
Пляж с. Лужное
|
МО Воскресенское, с. Лужное, (больничный пруд)
|
Ефремовский район
|
11
|
Пляж т/б «Шилово», р. Красивая Меча
|
МО г. Ефремов, п. Быстри
|
12
|
Городской пляж «Береговой»
|
г. Ефремов
|
Заокский район
|
13
|
Велегож Парк
|
МО Страховское, д. Скрипово
|
14
|
Пляж ООО «Плетёнка» р. Ока п. Велегож
|
МО Страховское, т/к «Велегож»
|
15
|
Пляж на пруду д. Романьково
|
|
Каменский район
|
16
|
Пляж «Яблонево»
|
д. Яблонево
|
Кимовский район
|
17
|
Пляж «Вороньи выселки»
|
д. Вороньи выселки
|
Киреевский район
|
18
|
Пляж п. Красный Яр, р. Сежа
|
МО Красноярское, п. Красный Яр
|
Куркинский район
|
19
|
Пляж «Орловский» на р. Дон
|
МО Михайловское, н.п. Орловка
|
Одоевский район
|
20
|
Городской пляж на р. Упа «Песчаная Коса»
|
р.п. Одоев
|
21
|
Пляж Каменка
|
р.п. Одоев
|
Плавский район
|
22
|
Пляж на р. Плава
|
г. Плавск, ул. Красная
|
23
|
Пляж на пруду с. Красное
|
с. Красное, Плавский р-н
|
Суворовский район
|
24
|
Пляж «Городской», Черепетское вдхр
|
южная окраина г. Суворов
|
25
|
Пляж «Зареченский», Черепетское вдхр
|
п. Центральный
|
26
|
Пляж на пруду д. Гущино
|
МО Северо-Западное, д.Гущино
|
27
|
Пляж «Песоченский»
|
МО Северо-Западное, п. Песоченский
|
28
|
Пляж МО г. Чекалин, р. Ока
|
г. Чекалин
|
29
|
Пляж «Березовский»
|
МО Юго-Восточное, с. Березово, южная сторона вдхр.
|
30
|
Пляж «Ханинский»
|
МО Юго-Восточное, п. Ханино
|
Тепло-Огаревский район
|
31
|
Пляж «Волчья Дубрава»
|
Пруд вблизи территории бывшего оздоровительного лагеря «Солнечный», с. Волчья Дубрава
|
32
|
Пляж с. Нарышкино
|
Пруд около деревни с. Нарышкино (0,2 км от автодороги Теплое – Киреевск)
|
Узловский район
|
33
|
Пляж «Трестовский»
|
г. Узловая, ул. Горняцкая
|
Чернский район
|
34
|
Пляж на р.Снежедь
|
МО Тургеневское, н.п. Тургенево
|
Щекинский район
|
35
|
Пляж на пруду д. Грумант
|
МО Яснополянское. д. Грумант
|
36
|
Пляж на Щекинском вдх. г. Советск
|
г. Советск
|
37
|
Пляж на пруду р.п. Первомайский
|
р.п. Первомайский
|
38
|
Пляж парк-отеля «Грумант»
|
МО Яснополянское
территория парк-отеля «Грумант»
|
39
|
Пляж «Старина»
|
МО Огаревское, д. Малые Озерки
|
Ясногорский район
|
40
|
Пляж «ВолгоДон»
|
МО Ревякинское, д. Федяшево
|
41
|
Пляж «Лесной»
|
МО Ревякинское, д. Бураково
|
Город Тула
|
42
|
Пляж на пруду з/о «Хомяковские поляны», п. Хомяково,
|
г. Тула
ул. Хомяковская,12в
|
43
|
Пляж «Петушки», с. Высокое
|
с. Высокое
|
44
|
Пляж «Обидимо»
|
с. Обидимо
|
45
|
Пляж на вдх.р.Воронка 1
|
г. Тула
|
46
|
Пляж на вдх.р.Воронка 2 (ст. Козлова засека)
|
г. Тула
|
47
|
«Ильинка» пруд
|
п. Ильинка, ул. Центральная, 9-а, к-1
|
48
|
КФХ «Велесов лес» пляж на пруду МО Федоровское, д. Борщевка
|
д. Борщевка
|
49
|
Пляж на пруду ЦПКиО
|
г. Тула
|
г. Новомосковск
|
50
|
Пляж «Тросниковка»
|
с. Спасское
|
51
|
Пляж «Стрельцы», Пронское вдхр.
|
с. Стрельцы
|
52
|
Пляж «Урванка»
|
г. Новомосковск
|
53
|
Пляж «Гремячее», Пронское вдхр.
|
с. Гремячее,
|
|
Пляж «Сокольники», открытый плав. бассейн
|
г. Новомосковск, мкр. Сокольники
|
Город Донской
|
54
|
Пляж «Голубая вода»
|
г. Донской, мкр. Руднев, ул. Новая, 10а
|
55
|
Пляж «Плазма»
|
Донской, мкр. Центральный,
ул. Герцена, 14
|
р.п. Новогуровский
|
56
|
Пляж «Приволье»
|
пруд в районе, ул. Спортивная, р.п. Новогуровский
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает - безопасно купаться можно только на санкционированных пляжах!