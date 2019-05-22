В Тульской области планируют открыть 56 пляжей

Фото из архива Myslo.

В настоящее время специалисты обследуют и очищают дно водоемов, проводится техническое освидетельствование пляжей, планируемых к приему отдыхающих.

Сотрудники МЧС опубликовали перечень пляжей, проходящих процедуру приемки (по состоянию на 21 мая) и планируемых к открытию в купальном сезоне 2019 года.

г. Алексин 1 Пляж «Ассоль» р. Ока г. Алексин 2 Пляж правый берег р. Оки в, б/о «Шахтер» н.п. Бунырево Арсеньевский район 3 Пляж Бобровский МО Астаповское, д. Боброво, пруд с левой стороны моста автодороги Арсеньево-Буревестник Белевский район 4 Пляж на пруду д. Сергеевка д. Сергеевка Белевского района Богородицкий район 5 Пляж на пруду «Рос» сев.окраина г. Богородицка Веневский район 6 г. Венев, пруд г. Венев Воловский район 7 Пляж «Толбузино» МО Двориковское, д. Толбузино, р. Красивая Меча Дубенский район 8 Пляж «Якшинские выселки» МО Протасовское, д. Якшинские выселки 9 Пляж п. Дубна р.п. Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ 10 Пляж с. Лужное МО Воскресенское, с. Лужное, (больничный пруд) Ефремовский район 11 Пляж т/б «Шилово», р. Красивая Меча МО г. Ефремов, п. Быстри 12 Городской пляж «Береговой» г. Ефремов Заокский район 13 Велегож Парк МО Страховское, д. Скрипово 14 Пляж ООО «Плетёнка» р. Ока п. Велегож МО Страховское, т/к «Велегож» 15 Пляж на пруду д. Романьково Каменский район 16 Пляж «Яблонево» д. Яблонево Кимовский район 17 Пляж «Вороньи выселки» д. Вороньи выселки Киреевский район 18 Пляж п. Красный Яр, р. Сежа МО Красноярское, п. Красный Яр Куркинский район 19 Пляж «Орловский» на р. Дон МО Михайловское, н.п. Орловка Одоевский район 20 Городской пляж на р. Упа «Песчаная Коса» р.п. Одоев 21 Пляж Каменка р.п. Одоев Плавский район 22 Пляж на р. Плава г. Плавск, ул. Красная 23 Пляж на пруду с. Красное с. Красное, Плавский р-н Суворовский район 24 Пляж «Городской», Черепетское вдхр южная окраина г. Суворов 25 Пляж «Зареченский», Черепетское вдхр п. Центральный 26 Пляж на пруду д. Гущино МО Северо-Западное, д.Гущино 27 Пляж «Песоченский» МО Северо-Западное, п. Песоченский 28 Пляж МО г. Чекалин, р. Ока г. Чекалин 29 Пляж «Березовский» МО Юго-Восточное, с. Березово, южная сторона вдхр. 30 Пляж «Ханинский» МО Юго-Восточное, п. Ханино Тепло-Огаревский район 31 Пляж «Волчья Дубрава» Пруд вблизи территории бывшего оздоровительного лагеря «Солнечный», с. Волчья Дубрава 32 Пляж с. Нарышкино Пруд около деревни с. Нарышкино (0,2 км от автодороги Теплое – Киреевск) Узловский район 33 Пляж «Трестовский» г. Узловая, ул. Горняцкая Чернский район 34 Пляж на р.Снежедь МО Тургеневское, н.п. Тургенево Щекинский район 35 Пляж на пруду д. Грумант МО Яснополянское. д. Грумант 36 Пляж на Щекинском вдх. г. Советск г. Советск 37 Пляж на пруду р.п. Первомайский р.п. Первомайский 38 Пляж парк-отеля «Грумант» МО Яснополянское территория парк-отеля «Грумант» 39 Пляж «Старина» МО Огаревское, д. Малые Озерки Ясногорский район 40 Пляж «ВолгоДон» МО Ревякинское, д. Федяшево 41 Пляж «Лесной» МО Ревякинское, д. Бураково Город Тула 42 Пляж на пруду з/о «Хомяковские поляны», п. Хомяково, г. Тула ул. Хомяковская,12в 43 Пляж «Петушки», с. Высокое с. Высокое 44 Пляж «Обидимо» с. Обидимо 45 Пляж на вдх.р.Воронка 1 г. Тула 46 Пляж на вдх.р.Воронка 2 (ст. Козлова засека) г. Тула 47 «Ильинка» пруд п. Ильинка, ул. Центральная, 9-а, к-1 48 КФХ «Велесов лес» пляж на пруду МО Федоровское, д. Борщевка д. Борщевка 49 Пляж на пруду ЦПКиО г. Тула г. Новомосковск 50 Пляж «Тросниковка» с. Спасское 51 Пляж «Стрельцы», Пронское вдхр. с. Стрельцы 52 Пляж «Урванка» г. Новомосковск 53 Пляж «Гремячее», Пронское вдхр. с. Гремячее, Пляж «Сокольники», открытый плав. бассейн г. Новомосковск, мкр. Сокольники Город Донской 54 Пляж «Голубая вода» г. Донской, мкр. Руднев, ул. Новая, 10а 55 Пляж «Плазма» Донской, мкр. Центральный, ул. Герцена, 14 р.п. Новогуровский 56 Пляж «Приволье» пруд в районе, ул. Спортивная, р.п. Новогуровский



Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает - безопасно купаться можно только на санкционированных пляжах!