Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: водитель уходил от погони

Фото Сергея Старикова.

Nissan влетел в столб и потерял три колеса, серьезно пострадали две пассажирки. Сам водитель получил незначительные травмы.

Ранее Myslo писал о серьезной аварии, которая произошла в ночь на 22 мая на ул. Металлургов. В пресс-службе УМВД России по Тульской области раскрыли некоторые подробности происшествия:

- Водитель Nissan Primera создавал аварийную ситуацию на дороге на ул. Кутузова, на что обратили внимание сотрудники ГИБДД. Было принято решение остановить автомобиль. Однако водитель проигнорировал законное требование инспекторов, — сообщили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД начали преследовать Nissan. На ул. Металлургов водитель не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в фонарный столб, от чего тот переломился у основания и упал на проезжую часть. После удара авто пролетело по инерции несколько десятков метров и лишилось трех колес.

После столкновения со столбом из салона автомобиля на обочину вышвырнуло 20-летнюю пассажирку. Еще одну девушку из покореженного транспортного средства пришлось вырезать специнструментом. Состояние пассажирок оценивается как тяжелое.

Сообщается, что водитель — парень 2000 года рождения — получил незначительные травмы и выбрался из машины самостоятельно.

По нашей информации, для пострадавших даже не пришлось вызывать скорую. По счастливой случайности, две кареты скорой помощи проезжали в этот момент мимо.

Также есть основания полагать, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. У него взяли кровь на содержание алкоголя.