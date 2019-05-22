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Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: водитель уходил от погони
Фото Сергея Старикова.

Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: водитель уходил от погони

Nissan влетел в столб и потерял три колеса, серьезно пострадали две пассажирки. Сам водитель получил незначительные травмы.

Ранее Myslo писал о серьезной аварии, которая произошла в ночь на 22 мая на ул. Металлургов. В пресс-службе УМВД России по Тульской области раскрыли некоторые подробности происшествия:

- Водитель Nissan Primera создавал аварийную ситуацию на дороге на ул. Кутузова, на что обратили внимание сотрудники ГИБДД. Было принято решение остановить автомобиль. Однако водитель проигнорировал законное требование инспекторов, — сообщили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД начали преследовать Nissan. На ул. Металлургов водитель не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в фонарный столб, от чего тот переломился у основания и упал на проезжую часть. После удара авто пролетело по инерции несколько десятков метров и лишилось трех колес.

После столкновения со столбом из салона автомобиля на обочину вышвырнуло 20-летнюю пассажирку. Еще одну девушку из покореженного транспортного средства пришлось вырезать специнструментом. Состояние пассажирок оценивается как тяжелое.

Сообщается, что водитель — парень 2000 года рождения — получил незначительные травмы и выбрался из машины самостоятельно.

По нашей информации, для пострадавших даже не пришлось вызывать скорую. По счастливой случайности, две кареты скорой помощи проезжали в этот момент мимо.

Также есть основания полагать, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. У него взяли кровь на содержание алкоголя.

Галерея
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 1
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 2
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 3
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 4
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 5
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 6
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 7
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 8
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 9
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 10
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 11
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 12
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 13
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 14
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 15
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 16
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 17
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 18
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 19
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 20
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 21
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 22
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 23
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 24
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 25
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 26
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 27
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 28
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:34 +2
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