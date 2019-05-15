«Арсенал» сыграл вничью с «Уралом» и не вышел в финал Кубка России

Фото Алексея Пирязева и пресс-службы "Арсенала".

Финальный свисток — 2:2. По сумме двух матчей — 3:2 в пользу «Урала». Гости проходят в финал Кубка России, а для «Арсенала», к сожалению, эта сказка заканчивается. Оружейники провели два кардинально разных тайма: быстрый гол и пенальти, наверняка, стали для команды Игоря Черевченко шоком. В любом случае наши футболисты молодцы, провели шикарный кубковый сезон! Болеем за «Арсенал» в Премьер-лиге.

90'+2 Желтая карточка для Альвареса.

90' Всего две минуты добавил арбитр.

90' Еще одна замена у «Урала» — вместо Фидлера вышел Брызгалов. Снова футболисты не спешат меняться местами.

89' Какой момент! Мирзов с правого фланга отдал классный пас в штрафную, немного не успел Комбаров…

86' Бакаев отдал пас на фланг Мирзову, тот пробил, но на подборе первыми оказались уральцы.

84' Жарко у ворот «Урала», как же нужен гол «Арсеналу», а лучше два)

82' Лесовой поборолся до конца и не дал мячу покинуть пределы поля. Передача на Аджоева-младшего. Замешкался Гурам, пока прицеливался, его успели накрыть соперники.

80' Чуть больше 10 минут осталось сыграть в матче. «Нужен гол», — кричат болельщики на стадионе. Верим в команду и надеемся на футбольное чудо. «Арсенал» заслужил это как никто другой!

79' Угловой для оружейников. Подача в центр, Годзюр выпрыгнул выше всех и отбил мяч кулаками.

78' Замена у «Урала». Еле бежит Егорычев к кромке поля, тянет время. Вместо него вышел Бавин.

76' Опять «Арсенал» летит на всех парах в атаку. Годзюр далеко выбежал из ворот и неудачно отбил мяч, на добивании оказался Ткачев. Мяч пролетел высоко.

74' Да, Гурам Аджоев-младший вышел. Заменил Бакари Коне.

73' Уууууууух! МОМЕНТ! Бакаев отлично пробил, мяч впритирку со штангой пролетел.

70' «Урал» завладел мячом, кружат возле штрафной оружейников. А у нас пока готовится замена. Похоже, Гурам Аджоев-младший выйдет на поле.

68' Некогда расслабляться, нужно забивать еще. Тульские болельщики гонят команду вперед.

67' ГОООООООООЛ! Мы сравняли счет в игре! Бакаев пробил, мяч рикошетом отлетел к Мирзову, который блестяще разобрался с защитниками «Урала».

65' Лесовой решился на дальний удар, но Годзюр снова поймал мяч.

62' Емельянов грубо сфолил на Бакаеве, за что получил желтую карточку. Штрафной ни к чему серьезному не привел.

61' Опасно! Мирзов очень хочет забить гол. Забежал в штрафную с мячом, но уральцы отбились.

60' Игра переместилась к воротам «Арсенала», но ничего толкового гости не смогли создать.

58' ГОООООООООООООООЛ! Лесовой с правого фланга отправил мяч в центр. Первым оказался Ароян, он и забил головой в свои ворота. Автогол, друзья. Время еще есть!

56' Меркулов прострелил в штрафную, Нигматуллин на месте, всё видел, контролировал.

54' Угловой для «Арсенала». Слева подает Горбатенко, не точно. Мяч улетел за ворота.

51' Очень аккуратно оружейники развивают свои атаки, особо не спеша. Но уральцы не дают зайти в штрафную, грамотно обороняясь.

50' Бакаев поборолся с соперником на правом фланге, не очень удачно завершился эпизод.

47' Активно «Арсенал» начал вторую половину встречи. Бакаев отдал отличный пас на Альвареса, но Ильин оказался быстрее на мяче.

46' Второй тайм. Надеемся, тренер Игорь Черевченко нашел в перерыве нужные слова для подопечных.

Оперативный фоторепортаж первого тайма от нашего Алексея Пирязева:

Перерыв. Уф, жаркий матч! Теперь «Арсеналу» надо забивать четыре мяча, чтобы пройти в финал. Верим в команду!

45+4' Желтую карточку получил Игорь Горбатенко. Следом желтый свет перед собой увидел Араторе.

45+1' Поют тульские болельщики, очень слышна их поддержка: «Вперед, за Тулу!»

45+1' Четыре минуты добавил арбитр к первому тайму.

45' Опасный штрафной для «Арсенала». Стандарт исполнял Ткачев, мяч в обход стенке пролетел мимо Годзюра и ворот.

42' Ткачев снова получил неплохой пас от Бакаева и пробил, но Годзюр на месте.

41' Беляев отдал пас Ткачеву, тот прострелил в штрафную, вратарь «Урала» спокойно забрал мяч.

40' Мячом по-прежнему владеет «Арсенал». Альварес резко сместился в центр и пытался закрутить мяч в ворота, но «круглый» пролетел выше.

38' Опасно! Сергей Ткачев мощно пробил с левой ноги прямо по центру ворот.

36' Горбатенко «пристреливается» — снова издалека пробил по воротам «Урала», но очень неточно.

32' Красная карточка Бикфалви! Вот это поворот… Главный арбитр после просмотра повтора решил, что футболист грубо сыграл против Бакаева. «Урал» остается в меньшинстве.

32' Снова пауза в игре — арбитру что-то по радиосвязи сказал помощник. Карасев пошел смотреть повтор эпизода — Бикфалви наступил на ногу Бакаеву.

31' Горбатенко мощно пробил из-за пределов штрафной, для вратаря «Урала» поймать мяч не составило труда.

29' Cнова оружейники владеют мячом. Издалека хотел пробить Мирзов, но мяч в последний момент свалился с ноги.

27' «Арсенал» пытается атаковать, найти свою игру. Лесовой прорвался в штрафную и упал. Арбитр нарушений не увидел.

26' Бакаев с правого фланга пулей пронесся в штрафную, пробил с острого угла, но Годзюр мяч уверенно отбил.

24' Пробивал Эль Кабир. Нигматуллин угадал направление мяча, отбил перед собой, но на добивании оказался тот же Эль Кабир… 0:2

21' Пенальти! Карасев решил, что Максим Беляев умышленно сыграл рукой в штрафной. Максим получил еще и «горчичник». Спорное решение.

21' Арбитр Сергей Карасев отправился смотреть видеоповтор — эпизод с попаданием мяча в руку Беляева.

19' Друзья, шестой угловой в ворота тульской команды. Нигматуллин сыграл очень неуверенно, не смог зафиксировать мяч.

17' И следом снова пожар в штрафной «Арсенала»! Да что же такое?! Беляев спасает команду, в последний момент выбив мяч из-под ног соперника.

16' Вот это момент!!! После шикарного паса от Карасева Араторе вышел один на один с Нигматуллиным, но не смог перебросить мяч через него. Фух!

13' Командам даже некогда перевести дух, очень насыщенная игра, много борьбы на поле.

11' Опасно! Мяч рикошетом отлетел от Беляева в сторону ворот. Нигматуллин среагировал.

10' Коне сфолил на Бикфалви. Очередной штрафной пробили уральцы. Араторе скинул подачу, но мяч отлетел в футболистов «Арсенала». Угловой для гостей.

9' Угловой от гостей — Араторе отправил мяч высоко над штрафной, но никто из футболистов не смог нормально принять подачу.

8' Перехватывает мяч «Урал», Эль Кабир прострелил в штрафную, но мяч до Араторе не долетел.

6' Штрафной от «Арсенала» — Комбаров подал в штрафную, игроки «Урала» мяч выбили подальше от ворот. Почти тут же оружейники заработали еще один стандарт, уже с правого фланга. И снова уральцы отодвинули игру от своих ворот.

1' Да уж, вот это начало поединка. Быстрый гол забил Эрик Бикфалви после передачи Павла Погребняка. Нигматуллин пропустил мяч между ног.

1' Гол! «Арсенал» пропускает уже на первой минуте матча (((

1' Стартовый свисток! Вперед, «Арсенал»! Мы в тебя верим!

0' Команды уже вышли на поле! Считанные минуты остались до начала матча.

0' Сегодня в игре, как и в первом матче, будут использоваться видеоповторы.

Судейская бригада:

Главный судья Сергей Карасев, помощники — Антон Аверьянов и Дмитрий Сафьян (все — Москва). Судья VAR — Виталий Мешков из Дмитрова, ассистент VAR — люберчанин Алексей Сухой.

0' Из-за дисквалификаций матч пропускают у «Арсенала» Абдул Кадири Мохаммед и Гиа Григалава, у «Урала» — Петрюс Бумаль Майега, Стефан Страннберг и Денис Поляков. Кроме того, канониры Лука Джорджевич и Эванс Кангва также не примут участие в игре из-за травм.

0' Составы команд уже известны:

0' Антураж перед матчем от пресс-службы тульского клуба:

0' «Арсенал» традиционно сыграет в красно-желтой форме, «Урал» — в белой.

0' Напомним, первый матч команды провели в Екатеринбурге. Тогда туляки уступили хозяевам с минимальным счетом.

0' Добрый вечер, любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Сегодня наша команда проведет очень важный матч с екатеринбургским «Уралом». Футболисты сражаются за путевку в финал Кубка России. Болеем за оружейников вместе с Myslo!