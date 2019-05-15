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В Тульской области ищут родственников умершего в госпитале красноармейца
Фото Ильяса Камалова

В Тульской области ищут родственников умершего в госпитале красноармейца

Уроженец Белевского района Сергей Иванович Кузьмин похоронен в братской могиле в Курганской области.

В Тульской области разыскиваются родственники красноармейца Сергея Ивановича Кузьмина, 1899 года рождения, уроженца деревни Фатьяново Белевского района.

Рядовой Кузьмин проходил службу в 967-м стрелковом полку 273-й стрелковой дивизии, весной 1943 года был серьёзно ранен и умер 10 мая в госпитале. Поисками его родственников уже несколько лет занимается Ильяс Камалов:

«После ранения Сергей Кузьмин был отправлен в 3121-й госпиталь, который базировался в Щучанском районе Курганской области. Позже он скончался от ран. Вместе с девятью другими бойцами его похоронили в братской могиле в селе Чистое. Сейчас за этой могилой ухаживают ученики местной школы».

Если вы знаете что-либо о судьбе родных и близких воина, напишите Ильясу или звоните по телефону: 8(904)976-47-23.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:45 +5
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