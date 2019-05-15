В Тульской области ищут родственников умершего в госпитале красноармейца
Уроженец Белевского района Сергей Иванович Кузьмин похоронен в братской могиле в Курганской области.
В Тульской области разыскиваются родственники красноармейца Сергея Ивановича Кузьмина, 1899 года рождения, уроженца деревни Фатьяново Белевского района.
Рядовой Кузьмин проходил службу в 967-м стрелковом полку 273-й стрелковой дивизии, весной 1943 года был серьёзно ранен и умер 10 мая в госпитале. Поисками его родственников уже несколько лет занимается Ильяс Камалов:
«После ранения Сергей Кузьмин был отправлен в 3121-й госпиталь, который базировался в Щучанском районе Курганской области. Позже он скончался от ран. Вместе с девятью другими бойцами его похоронили в братской могиле в селе Чистое. Сейчас за этой могилой ухаживают ученики местной школы».
Если вы знаете что-либо о судьбе родных и близких воина, напишите Ильясу или звоните по телефону: 8(904)976-47-23.