В Тульской области ищут родственников умершего в госпитале красноармейца

Фото Ильяса Камалова

В Тульской области разыскиваются родственники красноармейца Сергея Ивановича Кузьмина, 1899 года рождения, уроженца деревни Фатьяново Белевского района.

Рядовой Кузьмин проходил службу в 967-м стрелковом полку 273-й стрелковой дивизии, весной 1943 года был серьёзно ранен и умер 10 мая в госпитале. Поисками его родственников уже несколько лет занимается Ильяс Камалов:

«После ранения Сергей Кузьмин был отправлен в 3121-й госпиталь, который базировался в Щучанском районе Курганской области. Позже он скончался от ран. Вместе с девятью другими бойцами его похоронили в братской могиле в селе Чистое. Сейчас за этой могилой ухаживают ученики местной школы».