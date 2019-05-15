В Ефремове мужчина отсудил 650 тысяч рублей у медицинской клиники, сделавшей его инвалидом

Три года назад он обратился к медикам для проведения хирургической операции, после которой впал в кому.

Ефремовский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя к ООО «Эксклюзив» о возмещении вреда, причиненного здоровью, и компенсации морального вреда, в связи с оказанием медицинской помощи ненадлежащего качества. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления судебного департамента.

В исковом заявлении истец указал, что 15 февраля 2016 года он обратился в ООО «Эксклюзив» для проведения хирургической блокады правого плечевого сустава. Врач клиники провёл необходимую операцию, однако после неё состояние пациента резко ухудшилось: у мужчины упало давление, он потерял сознание и впал в кому.

Врач недооценил всю серьёзность ситуации – скорая помощь приехала с большим опозданием, в тяжёлом состоянии пациента доставили в реанимацию. После длительного лечения мужчине была установлена инвалидность первой группы.

Судебно-медицинская экспертиза определила, что врач ООО «Эксклюзив» перед операцией не провёл полное обследование пациента. Истец просил суд взыскать с клиники компенсацию материального и морального вреда. Требования были полностью удовлетворены – клиника обязана заплатить мужчине около 650 тысяч рублей.