новости
новости
Регистрация
В Ефремове мужчина отсудил 650 тысяч рублей у медицинской клиники, сделавшей его инвалидом

В Ефремове мужчина отсудил 650 тысяч рублей у медицинской клиники, сделавшей его инвалидом

Три года назад он обратился к медикам для проведения хирургической операции, после которой впал в кому.

Ефремовский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя к ООО «Эксклюзив» о возмещении вреда, причиненного здоровью, и компенсации морального вреда, в связи с оказанием медицинской помощи ненадлежащего качества. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления судебного департамента.

В исковом заявлении истец указал, что 15 февраля 2016 года он обратился в ООО «Эксклюзив» для проведения хирургической блокады правого плечевого сустава. Врач клиники провёл необходимую операцию, однако после неё состояние пациента резко ухудшилось: у мужчины упало давление, он потерял сознание и впал в кому.

Врач недооценил всю серьёзность ситуации – скорая помощь приехала с большим опозданием, в тяжёлом состоянии пациента доставили в реанимацию. После длительного лечения мужчине была установлена инвалидность первой группы.

Судебно-медицинская экспертиза определила, что врач ООО «Эксклюзив» перед операцией не провёл полное обследование пациента. Истец просил суд взыскать с клиники компенсацию материального и морального вреда. Требования были полностью удовлетворены – клиника обязана заплатить мужчине около 650 тысяч рублей.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +6
Другие статьи по темам
Событие
судпациент отсудил деньги у медицинской клиникирешение суданекачественные медицинские услуги
Место
Тульская областьЕфремов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие дома в Туле будут обесточены 16 мая
Какие дома в Туле будут обесточены 16 мая
«Арсенал» сыграл вничью с «Уралом» и не вышел в финал Кубка России
«Арсенал» сыграл вничью с «Уралом» и не вышел в финал Кубка России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.