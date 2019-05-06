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6 мая стартует продажа билетов на полуфинальный матч Кубка России «Арсенал» – «Урал»
Фото из архива Myslo.

6 мая стартует продажа билетов на полуфинальный матч Кубка России «Арсенал» – «Урал»

Игра состоится 15 мая в Туле.

Сегодня, 6 мая, в Туле стартует продажа билетов на ответный полуфинальный матч Кубка России «Арсенал» — «Урал». Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Время работы касс Центрального стадиона:

  • 6 мая — 14 мая: с 14.00 до 19.00,
  • 15 мая: с 9.00 до 19.45.

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты на этот сектор также можно через фан-клуб «Арсенал» (контактный телефон 8-953-423-29-60).

Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 1) осуществляется по предварительной коллективной заявке.

Телефоны для справок: 8-906-623-20-63, 8 (4872) 57-04-42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

Обратите внимание, что владельцы сезонных абонементов могут прийти на эту игру бесплатно по своим абонементам.

ПФК «Арсенал» просит болельщиков заблаговременно пройти билетный контроль и видеоидентификацию.

Напомним, оружейники в первом матче Кубка России уступили «Уралу» — 0:1.

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:06 +2
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