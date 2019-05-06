6 мая стартует продажа билетов на полуфинальный матч Кубка России «Арсенал» – «Урал»
Игра состоится 15 мая в Туле.
Сегодня, 6 мая, в Туле стартует продажа билетов на ответный полуфинальный матч Кубка России «Арсенал» — «Урал». Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.
Время работы касс Центрального стадиона:
- 6 мая — 14 мая: с 14.00 до 19.00,
- 15 мая: с 9.00 до 19.45.
Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты на этот сектор также можно через фан-клуб «Арсенал» (контактный телефон 8-953-423-29-60).
Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 1) осуществляется по предварительной коллективной заявке.
Телефоны для справок: 8-906-623-20-63, 8 (4872) 57-04-42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.
Обратите внимание, что владельцы сезонных абонементов могут прийти на эту игру бесплатно по своим абонементам.
ПФК «Арсенал» просит болельщиков заблаговременно пройти билетный контроль и видеоидентификацию.
Напомним, оружейники в первом матче Кубка России уступили «Уралу» — 0:1.