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В Туле почти год разыскивают пропавшего пенсионера

В Туле почти год разыскивают пропавшего пенсионера

Мужчина ушел со своего дачного участка и не вернулся.

В Туле почти год разыскивают пропавшего мужчину. 70-летний Анатолий Петрович Рожков 2 августа 2018 года ушел с дачного участка в СНТ «Металлург № 5» (Сеженский лес) и не вернулся.

Приметы: рост 172 см, полного телосложения, глаза серые, волосы седые, имеются залысины.

Был одет: бежевая кепка, семейные трусы темного цвета в крупную клетку, сланцы темно-серого цвета.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» отмечают, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи, возможна потеря памяти.

Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшего, звоните по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112, 02, 102.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:25 0
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