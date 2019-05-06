В Туле почти год разыскивают пропавшего пенсионера

Мужчина ушел со своего дачного участка и не вернулся.

В Туле почти год разыскивают пропавшего мужчину. 70-летний Анатолий Петрович Рожков 2 августа 2018 года ушел с дачного участка в СНТ «Металлург № 5» (Сеженский лес) и не вернулся.



Приметы: рост 172 см, полного телосложения, глаза серые, волосы седые, имеются залысины.

Был одет: бежевая кепка, семейные трусы темного цвета в крупную клетку, сланцы темно-серого цвета.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» отмечают, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи, возможна потеря памяти.