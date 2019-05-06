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Алексей Дюмин проверил готовность к открытию парка «Патриот-Тула»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин проверил готовность к открытию парка «Патриот-Тула»

Губернатор проконтролировал ход исполнения поручений.

5 мая губернатор Алексей Дюмин посетил парк «Патриот-Тула». Глава региона осмотрел инфраструктуру парка и проконтролировал ход исполнения поручений, данных им во время визита 26 апреля.

В частности, на территории завершаются работы по благоустройству, устанавливаются образцы бронетанковой, артиллерийской и другой техники (к открытию парка будет выставлено более 30 единиц), ведутся работы по наполнению экспозиций музеев парка, подготавливаются к работе магазин и уличное кафе «Военторг». Вся инфраструктура оснащена в соответствии с требованиями доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

Алексей Дюмин акцентировал внимание руководства проекта и курирующих его представителей регионального правительства на том, что необходимо завершить в срок все приготовления к открытию парка и его дальнейшей работе.

Торжественная церемония открытия парка «Патриот-Тула» состоится 8 мая. Весь день будут проводиться культурные мероприятия в парке, состоится концерт Дениса Майданова. Праздник завершится фейерверком. Более того, развлекательные мероприятия будут проходить на протяжении всех майских праздников. 8 и 9 мая всех гостей угостят армейской кашей из полевой кухни. Полная программа здесь.

Напомним, строительство парка стартовало в прошлом году. Тульская область – первый регион, который начал реализацию масштабного проекта по аналогии с парком «Патриот» в Московской области. Парк будет передан в оперативное управление ГУ ТО «Тульские парки», которое будет организовывать в нем на постоянной основе спортивный, военно-патриотический, культурный и семейный досуг на его территории для всех желающих.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:38 −7
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