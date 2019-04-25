«Арсенал» крупно обыграл дома «Спартак»: 3:0

Фото ПФК «Арсенал»

Матч окончен. 3:0 — победа тульского «Арсенала» над московским «Спартаком»! Второй тайм получился не таким зрелищным, как первый, но это и неважно. Спасибо за чудесный матч, канониры! Спасибо за эмоции и за победу!

90+3' Мирзов! Падает Резиуан в штрафной «Спартака» после столкновения с Максименко. Эх, не пенальти — только от ворот…

90+1' Двойная замена у «Арсенала». Берхамов и Аджоев выходят вместо Ткачева и Джорджевич.

90' Три минуты добавлено к основному времени матча.

89' Мирзов ворвался в штрафную «Спартака», где на выходе опасно играл Максименко! Увы, кипер москвичей был оперативнее и забрал мяч прямо на границе штрафной площади.

87' Опаснейший штрафной (назначен после того, как мяч попал в руку Горбатенко) пробил Дмитрий Комбаров! С трудом, но Нигматуллин все же справился с этим ударом. А там защитники подстраховали и вынесли мяч подальше.

85' Мирзов пасовал в штрафную с фланга, но никого из партнеров там не оказалось.

83' Подход «Спартака» к воротам «Арсенала» закончился красивой игрой Нигматуллина на выходе. Он буквально снял мяч с головы противника, подкравшись к нему со спины!

81' А теперь на дальний удар решился Джикия. Получилось неопасно.

80' Айртон бьет из-за пределов штрафной! Нигматуллин мяч отбивает на свой страх и риск. К счастью, на подборе никого из москвичей не оказалось.

76' Данные по зрителям: сегодня на матче 18 347 болельщиков! Аншлаг!

74' Последняя замена у «Спартака». Фернандо уходит, Глушенков выходит.

71' На трибунах зажглись фонарики мобильников. Красота!

70' Очередная атака «Арсенала», которую начал Мирзов, ловко расправившись с несколькими защитниками «Спартака», закончилась падением Хагуша в штрафной. Но слишком уж акцентированно упал наш полузащитник, арбитр не поверил. А между тем в этом эпизоде на самом деле мог быть второй пенальти!

67' Джорджевич входил в штрафную, но защитник «Спартака» хорошо играет корпусом и отбирает мяч.

65' Мелкадзе вышел один на один с Нигматуллиным и… не попал в створ из убойной позиции. Но, впрочем, это и неважно — за секунду до его удара прозвучал свисток. Офсайд!

60' Штрафной в исполнении Фернандо был заблокирован нашей обороной. Так держать!

60' Третья желтая карточка для «Арсенала». Костадинов сбил Зе Луиша возле своей штрафной. Неприятный (для нас) стандарт у «Спартака»…

59' Двойную замену делает Олег Кононов. Мелкадзе меняет Мельгарехо, а Глушаков — Гулиева.

57' Ткачев получает желтую карточку за грубую игру.

57' Хагуш с Джорджевичем попытались выдать интересную схему у ворот «Спартака»: сначала Анри продвинул Луку ближе к лицевой, а тот отдал обратно на Хагуша, который успел приблизиться к центру штрафной. Но увы, удар получился в небо, а не в створ.

56' Тула в атаке! Горбатенко бьет в створ, но голкипер хозяев мяч отбивает.

53' Ткачев пробует свой дальний удар. Получилось неплохо, но Максименко на месте.

50' Суматоха в штрафной «Арсенала»! Серия неприятных отскоков в опасной близости от ворот, но в итоге мяч оказывается в перчатках Нигматуллина. В этом эпизоде неприятное повреждение получил Костадинов — мяч попал прямо в лицо, разбит нос.

48' Айртон бьет издалека по воротам Нигматуллина — Артур на высоте, надежно накрывает мяч.

46' Замену в перерыве делает Игорь Черевченко — неожиданно даже, что не Кононов… Вместо Эванса Кангвы игру продолжит Анри Хагуш.

46' Забавный момент: второй тайм пришлось начинать чуть позже положенного, потому что в воротах, которые в первом тайме занимал Максименко, образовалась дыра. Видимо, так сильно туляки били в створ «Спартака»! Крепко склеили красной изолентой и поехали дальше.

46' Второй тайм.

Давай, «Арсенал», верим в тебя!!!

Перерыв. Блиц-интервью с игроками:

Резиуан Мирзов, полузащитник «Арсенала»:

- Играем с контратак, создаем хорошие моменты. Надо продолжать второй тайм в том же ключе, еще забивать и не упускать победу.

Александр Ташаев, полузащитник «Спартака»:

- Много теряем в простых ситуациях и получаем контратаки. Во втором тайме нужно как можно быстрее забить и постараться вернуть «свою» игру.

Перерыв. Статистика первого тайма:

Перерыв. Оперативный фоторепортаж с первого тайма от ПФК «Арсенал»:

Перерыв. Шикарный первый тайм выдал наш «Арсенал» — мы впереди со счетом 3:0! Все другие слова здесь излишни. Ждем второй тайм и болеем за любимый тульский клуб!

45+1' И даже в добавленное время «Арсенал» стремится вперед! Джорджевич так увлекся, что оказался в офсайде.

45' Арбитр добавил одну минуту к основному времени первого тайма.

44' Фернандо! Решился полузащитник «Спартака» на дальний удар по воротам Нигматуллина. Выше каркаса!

43' А вот теперь угловой у ворот «Спартака» — после подачи Горбатенко первым на мяче оказывается Беляев — головой отправляет мяч в сторону Джорджевича. Увы, тот чуть не дотянулся до снаряда, и его забрали спартаковцы.

40' Два подряд угловых у ворот «Арсенала». Ничего интересного! В первый раз Кадири снова выносит мяч на угловой, а во второй Костадинов легко справляется в единоборстве с Джикией и выносит мяч из своей штрафной.

39' Кононов на бровке выглядит обескураженным. Мда, ситуация для него — не позавидуешь…

37' На точку шел Джорджевич, как штатный пенальтист «Арсенала», но Мирзов его «подвинул». Сам заработал пенальти — сам захотел его пробить. И не зря! Идеальный третий гол — бьет по центру, а Максименко прыгает влево!

37' ГООООЛ!!! МИРЗОВ ЗАБИВАЕТ ТРЕТИЙ МЯЧ С ПЕНАЛЬТИ!!! 3:0!

36' Мирзов в штрафной сражался сразу с тремя спартаковцами, несколько обманных движений, а затем падение — и арбитр указывает на точку!

36' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «СПАРТАКА»!

34' ОПАСНО!!! Угловой у ворот «Арсенала». Зе Луиш был невероятно близок к тому, чтобы забить! Но на пути мяча самоотверженно встал Лука Джорджевич. Сработал за Нигматуллина!

33' Недопонимание произошло между Ткачевым и Мирзовым, и Сергей не откликнулся на передачу. Будет удар от ворот.

32' Новый вариант для москвичей: может, попробовать со стандарта? Гулиева сбивают, штрафной метрах в 30-ти от ворот бил Фернандо. В стенку! И тут же «Арсенал» устремился в контратаку.

30' «Спартак» долго и довольно уныло катает мяч в центре поля, но до штрафной «Арсенала» пока дойти не получается.

26' Кангва на газоне — Ташаев наступил ему на ногу. Но вроде все в порядке с нашим форвардом.

24' Мирзов с левого фланга отдал пас на Ткачева, и тот с острого угла занес мяч в створ ворот Максименко. И тут же побежал вдоль трибун и своей скаймеки, отмечая забитый гол! 2:0, ребята! «Арсенал» ВПЕРЕДИ!!!

24' ГОООООЛ!!! 2:0 — ЗАБИВАЕТ СЕРГЕЙ ТКАЧЕВ!!!

22' Первая желтая карточка в игре. Горбатенко жестко сбивает Зобнина, за что получает заслуженный горчичник.

21' Три в три выходил в атаку «Арсенал», Мирзов не стал делиться мячом с партнерами и на дриблинге вошел в штрафную. Прострел — но на пути мяча оказался кто-то из москвичей.

19' Оборона москвичей справилась с подачей Горбатенко, а затем Кадири пощекотал нервишки «Спартака»: кто-то из туляков делал на него прострельную передачу. Казалось — шикарная позиция! Но опасная ситуация разрешилась свистком арбитра — Кадири в офсайде.

18' Снова Мирзов! Бьет, но защита «Спартака» выносит мяч за пределы поля. Угловой!

17' Еще одно проникновение в штрафную «Арсенала» — снова с фланга Мирзова. Но Максименко был готов к такому развитию событий и легко забрал этот мяч.

16' «Спартак» доводит мяч до штрафной площади «Арсенала». Но он там не задерживается — наша защита быстро и далеко выносит снаряд.

15' Уже на 15-ой минуте трое футболистов со скамейки «Спартака» пошли разминаться. Неужели Кононов будет перестраивать игру своей команды уже в первом тайме?..

13' «Спартак», конечно, владеет мячом побольше, но вот моментов у гостей вообще нет. А у хозяев уже три за первые 12 минут игры! Гордимся заряженным «Арсеналом»!

12' НАДО БЫЛО ЗАБИВАТЬ ВТОРОЙ! Один на один с Максименко выходил Джорджевич, оставив позади оборону московского «Спартака». Забивай — не хочу! Но юный голкипер москвичей здесь на высоте. Кстати, Лука в этом эпизоде получил какое-то повреждение. Надеемся, ничего серьезного.

10' Фернандо наносил удар, но попал в защитника.

6' Атака по правому флангу развивалась быстро благодаря нашему скоростному нападающему. Кангва легко оторвался от всех спартаковских преследователей и, кажется, легко и непринужденно перекинул голкипера гостей Максименко. Есть 1:0!

6' ГООООООЛ!!! КАНГВА ОТКРЫВАЕТ СЧЕТ!!! 1:0!!!

5' Мирзов снова рвется вперед! Пытается обыграть двоих защитников, но те в итоге его уронили на фланге. И едва не убежали в опасную контратаку — к счастью, там на выходе отлично сыграл Нигматуллин.

3' Наша защита не зевает. Беляев отлично выносит мяч после подачи Фернандо со стандарта!

1' И на первой минуте «Арсенал» показывает, кто в Туле хозяин! Фланг обороны «Спартака» зевнул и пропустил Мирзова, который отдал в центр штрафной на Джорджевича. Увы, у нашего форварда не получилось как следует замкнуть эту передачу. Бьет выше ворот! Но начало отличное!

0' Стартовый свисток. Вперед, за Тулу!!!

0' Команды выходят на поле. Совсем скоро начинаем!

0' Стартовые составы команд и скамейки запасных:

0' Антураж перед матчем «Арсенал» — «Спартак»:

0' На стадионе сегодня ожидается аншлаг! За пять часов до матча в кассах было вот так:

0' «Арсенал» сыграет в красном, «Спартак» — в белом:

0' Соперники между собой играют бескомпромиссно, не зафиксировано ни одной ничьей. В семи матчах чемпионата России у арсенальцев три победы, у спартаковцев — четыре. Надо уравнивать счет! Отметим, что в первом матче текущего чемпионата, 21 октября в Москве, «Арсенал» под руководством Олега Кононова одержал волевую победу 3:2. А «Спартак» лишился главного тренера — Массимо Каррера был уволен как раз после этого домашнего поражения. Уже в конце ноября у руля красно-белых встал Олег Кононов. И вроде наметился подъем у народной команды, но уже этой весной все пошло прахом — поражение за поражением (в том числе от «Урала» на Кубке). Сейчас, перед очередным матчем с «Арсеналом», уже Кононов «висит на волоске». А вот у туляков весенняя часть чемпионата, напротив, выходит очень удачной — ни одного поражения и всего один пропущенный мяч! Итак, мы в предвкушении очередного захватывающего поединка «Арсенала» и «Спартака».

0' Добрый вечер, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Сегодня большой день — наш родной клуб играет дома с московским «Спартаком». Матчи этих соперников никогда не бывают скучными. И очередную событийную встречу сегодня ждут тысячи болельщиков. Начало матча в 20.30! Если вдруг по каким-то причинам у вас не получается сегодня присутствовать на стадионе лично, то присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции игры. А в комментариях можно обсудить матч. Болеем за наших вместе с Myslo!