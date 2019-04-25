Туляков приглашают на городскую Монстрацию

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В следующую среду, 1 мая, в Туле состоится не только традиционное шествие в честь Дня солидарности трудящихся, но и Монстрация – независимое культурное событие, не имеющее отношение к политическим партиям и другим организациям.

Участники Тульской Монстрации с самодельными плакатами и в оригинальных костюмах пройдут по улице Токарева к Баташевскому парку, где пройдёт митинг, конкурс по определению лучшего плаката и костюма.