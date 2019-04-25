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Туляков приглашают на городскую Монстрацию
Массовое шествие состоится 1 мая, в 14.00, в Зареченском районе.
В следующую среду, 1 мая, в Туле состоится не только традиционное шествие в честь Дня солидарности трудящихся, но и Монстрация – независимое культурное событие, не имеющее отношение к политическим партиям и другим организациям.
Участники Тульской Монстрации с самодельными плакатами и в оригинальных костюмах пройдут по улице Токарева к Баташевскому парку, где пройдёт митинг, конкурс по определению лучшего плаката и костюма.
Сбор участников тульской Монстрации – в 14.00, на пересечении улиц Токарева и Октябрьской, рядом с Центром образования № 5. Подробности – здесь.
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