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Туляков приглашают на городскую Монстрацию
Фото: farm9.staticflickr.com

Туляков приглашают на городскую Монстрацию

Массовое шествие состоится 1 мая, в 14.00, в Зареченском районе.

В следующую среду, 1 мая, в Туле состоится не только традиционное шествие в честь Дня солидарности трудящихся, но и Монстрация – независимое культурное событие, не имеющее отношение к политическим партиям  и другим организациям.

Участники Тульской Монстрации с самодельными плакатами и в оригинальных костюмах пройдут по улице Токарева к Баташевскому парку, где пройдёт митинг, конкурс по определению лучшего плаката и костюма.

Сбор участников тульской Монстрации – в 14.00, на пересечении улиц Токарева и Октябрьской, рядом с Центром образования № 5. Подробности – здесь.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:35 +2
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Место
ТулаЗареченский район

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