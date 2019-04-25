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Какие улицы Тулы обесточат 26 апреля

Какие улицы Тулы обесточат 26 апреля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

Отключения пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • п. Михалково: ул. Карбышева, 1-25 (нечётн.), 20-44 (чётн.),
  • ул. Кольцевая, 1-а-21 (нечётн.), 14-56 (чётн.),
  • ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 11-57 (нечётн.),
  • ул. Белобородова, 1-17,
  • ул. Белоусова, 34-50 (чётн.), 11-27 (нечётн.),
  • ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.),
  • ул. Академика Павлова, 67-75 (нечётн.),
  • ул. Щорса, 33-61 (нечётн.), 40-68 (чётн.),
  • Мясново: ул. Воздухофлотская, 58-82 (чётн.), 35-а, 37, 39, 43-а,
  • ул. Тихмянова, 25-39 (нечётн.),
  • 12-й пр-д, 23-40,
  • 13-й пр-д, 23-40,
  • ул. Болотова, 21-а-53 (нечётн.), 24-72 (чётн.),
  • ул. Профсоюзная, 18, 20, 20-а, 22,
  • 7-й пр-д, 41-63-б (нечётн.), 56-а, 56-74 (чётн.),
  • ул. Рогова, 14, 18, 20, 22, 22-а,
  • 4-й пр-д, 47, 64,
  • ул. Кооперативная, 22,
  • п. Менделеевский: ул. Шевченко, 1, 2,
  • ул. Гоголевская, 1-4,
  • ул. Менделеева, 1, 2,
  • ул. Скуратовская, 133, 125.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:52 +2
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