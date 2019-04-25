Какие улицы Тулы обесточат 26 апреля
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
Отключения пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- п. Михалково: ул. Карбышева, 1-25 (нечётн.), 20-44 (чётн.),
- ул. Кольцевая, 1-а-21 (нечётн.), 14-56 (чётн.),
- ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 11-57 (нечётн.),
- ул. Белобородова, 1-17,
- ул. Белоусова, 34-50 (чётн.), 11-27 (нечётн.),
- ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.),
- ул. Академика Павлова, 67-75 (нечётн.),
- ул. Щорса, 33-61 (нечётн.), 40-68 (чётн.),
- Мясново: ул. Воздухофлотская, 58-82 (чётн.), 35-а, 37, 39, 43-а,
- ул. Тихмянова, 25-39 (нечётн.),
- 12-й пр-д, 23-40,
- 13-й пр-д, 23-40,
- ул. Болотова, 21-а-53 (нечётн.), 24-72 (чётн.),
- ул. Профсоюзная, 18, 20, 20-а, 22,
- 7-й пр-д, 41-63-б (нечётн.), 56-а, 56-74 (чётн.),
- ул. Рогова, 14, 18, 20, 22, 22-а,
- 4-й пр-д, 47, 64,
- ул. Кооперативная, 22,
- п. Менделеевский: ул. Шевченко, 1, 2,
- ул. Гоголевская, 1-4,
- ул. Менделеева, 1, 2,
- ул. Скуратовская, 133, 125.
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