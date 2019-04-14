«Тулица» снова одолела «Приморочку»

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Сегодня, 14 апреля, во Владивостоке состоялся второй матч за третье место между местной «Приморочкой» и «Тулицей». Наши спортсменки уступили соперницам в первой партии (19:25), а затем выиграли три сета (26:24, 25:19, 25:21). В итоге счет в матче — 3:1 в пользу тулячек.

Напомним, «Тулица» борется с «Приморочкой» за бронзовые медали чемпионата России в Высшей лиге «А». Серия играется до трех побед. В нашем активе их сейчас две.

Решающая игра состоится в манеже «Арсенала» 20 апреля (если понадобится, команды сыграют еще раз 21 апреля). Начало матча в 18.30. Приходите поддержать спортсменок!