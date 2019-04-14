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Последствия утреннего ДТП на Восточном обводе попали на видео
Использованы видео Сергея Алдохина (группа vk.com/tulazest) и Алексея Соловьева.

Последствия утреннего ДТП на Восточном обводе попали на видео

Как стало известно Myslo, сегодня, 14 апреля утром на Восточном обводе в районе поворота на Суворовское училище произошла авария.

По предварительным данным, водитель Mercedes не справился с управлением, возможно, из-за погодных условий и врезался в столб.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии никто не пострадал. Сам водитель активно отписывается в комментариях в социальных сетях и сообщает, что у него все нормально.

Однако в результате ДТП автомобиль ударил электроопору. На момент публикации новости на месте проводятся работы по укреплению накренившегося столба.

В редакцию Myslo очевидцы прислали видео последствий аварии:

Напомним, погодные условия сегодня действительно не очень-то весенние.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:07 +6
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