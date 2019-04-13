«Тулица» в гостях обыграла «Приморочку»

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Сегодня, 13 апреля, во Владивостоке состоялся первый матч за третье место в женском чемпионате России по волейболу в Высшей лиге «А». Местная «Приморочка» принимала «Тулицу».

Как сообщает пресс-служба тульского клуба, первый сет хозяйки площадки выиграли со счетом 25:20, а второй — 26:24. В третьей партии тулячкам удалось собраться и одолеть соперниц — 25:14. В четвертой партии «Тулица» была в роли догоняющей. В итоге красивый эйс Натальи Фроловой «начал партию заново» — 10:10. Слаженные действия и несколько доигровок принесли нам еще 4 очка — 14:10. Четвертый сет тоже остался за подопечными Перепёлкина.

Судьбу поединка решил пятый сет. Взяв лидерство с первых розыгрышей, тульские спортсменки не упустили его уже вплоть до окончания партии.

Точку поставила доигровка Ольги Шукайло. В итоге закономерная победа в сете 15:9 и волевая победа в матче — 3:2.

Завтра в 8.30 МСК состоится вторая игра серии во Владивостоке. Трансляцию можно посмотреть здесь.

Напомним, ответные матчи серии за бронзовые медали пройдут в Туле 20 и 21 апреля в манеже стадиона «Арсенал».