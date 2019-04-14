Фото Ярослава Антонова.

Очевидцы о ЧП в Донском: Пролёт строящегося моста упал в реку Дон

Авария произошла в микрорайоне Бобрик Гора сегодня, 14 апреля, около 11 часов.

О происшествии в редакцию Myslo сообщил очевидец. При монтаже одного из пролетов строящегося моста произошел срыв пролёта в реку, возможно обрыв троса (чалка). - Возможно, кран был установлен неустойчиво, — предположил очевидец.

В результате происшествия, по предварительной информации, никто не пострадал. Подробности ЧП выясняются. О том, что на въезде в Донской ремонтируют один из мостов, Myslo писал здесь. Галерея показать все фотографии 4