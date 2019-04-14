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Очевидцы о ЧП в Донском: Пролёт строящегося моста упал в реку Дон
Фото Ярослава Антонова.

Очевидцы о ЧП в Донском: Пролёт строящегося моста упал в реку Дон

Авария произошла в микрорайоне Бобрик Гора сегодня, 14 апреля, около 11 часов.

О происшествии в редакцию Myslo сообщил очевидец.
 
При монтаже одного из пролетов строящегося моста произошел срыв пролёта в реку, возможно обрыв троса (чалка).
 
- Возможно, кран был установлен неустойчиво, — предположил очевидец.

В результате происшествия, по предварительной информации, никто не пострадал.
 
Подробности ЧП выясняются.
 
О том, что на въезде в Донской ремонтируют один из мостов, Myslo писал здесь.
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ЧП рухнул мост в Донском, Фото: 1
ЧП рухнул мост в Донском, Фото: 2
ЧП рухнул мост в Донском, Фото: 3
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:19 0
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