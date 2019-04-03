новости
новости
Регистрация
Пять важных вопросов о налоговой декларации: что нужно знать тулякам

Пять важных вопросов о налоговой декларации: что нужно знать тулякам

О декларационной кампании 2019 года рассказывают специалисты регионального Управления ФНС России.

Декларационная кампания в самом разгаре, многие налогоплательщики уже посетили налоговые инспекции области и своевременно заявили о доходах, полученных в прошлом году.

Что нужно знать тулякам о налоговой отчетности и как правильно подготовить документы – Myslo публикует ответы на самые актуальные вопросы, поступающие от налогоплательщиков.

Кому из туляков в этом году нужно отчитаться о доходах?   

Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически – он удерживается с заработной платы. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

В зависимости от наличия обязанности по представлению декларации по НДФЛ, выделяют две категории налогоплательщиков: те, кто вправе подать декларацию и те, кто обязан это сделать.

Срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за прошлый год истекает 30 апреля 2019 года.

Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы:

  • от продажи имущества, находившегося в их собственности менее трёх лет, ценных бумаг, долей в уставном капитале,
  • от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду,
  • от предпринимательской деятельности, деятельности частнопрактикующих нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, других физических лиц, которые в законодательно установленном порядке занимаются частной практикой,
  • полученные в порядке дарения от физических лиц, не являющихся членами семьи или близкими родственниками,
  • в виде выигрышей в лотереи и т. д.

Вторая категория – это физические лица, которые вправе представить налоговую декларацию по НДФЛ. Для них предельного срока подачи декларации не предусмотрено. Основная причина, по которой граждане представляют декларацию в добровольном порядке – получение налоговых вычетов.

На что следует обратить внимание при подаче декларации?

Физлица не обязаны подавать налоговую декларацию по НДФЛ в случаях, когда налог не был удержан налоговым агентом из их доходов. Налоговый агент, который не удержал  у физического лица исчисленный с его доходов НДФЛ из-за отсутствия такой возможности, был обязан направить и в налоговый орган, и самому налогоплательщику сообщение о невозможности удержать НДФЛ (справку по форме № 2-НДФЛ) до 1 марта.

Если такая справка была направлена в налоговый орган, не удержанный в прошлом году налог будет уплачиваться налогоплательщиком в 2019 году на основании налогового уведомления. Налог при этом должен быть уплачен не позднее 2 декабря текущего года.

В каком порядке представляются налоговые декларации?

Налоговая декларация представляется в налоговые инспекции по месту жительства. Адреса, телефоны и график работы можно узнать здесь. Декларация может быть представлена на бумажном носителе или в электронном виде. Для заполнения декларации рекомендуется использовать специальную программу «Декларация 2018», которую можно скачать на сайте ФНС России. Также заполнить декларацию можно в «Личном кабинете налогоплательщика».

Декларацию можно подать лично либо через доверителя, направить почтовым отправлением с описью вложения не позднее 30 апреля 2019 года (включительно) по штемпелю.

Что грозит за непредставление декларации в установленный срок?

Налоговая ответственность за просрочку подачи декларации предусмотрена статьей 119 Налогового кодекса. Размер штрафа составляет 5% не уплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц со дня просрочки, но не более 30% от суммы налога и не менее 1000 рублей.

Налоговики должны дополнительно информировать тех, кому нужно отчитываться о доходах?

Такая обязанность на налоговые органы не возложена. Тем не менее, инспекции предупреждают налогоплательщиков, обязанных представить декларации. 

Во всех налоговых инспекциях Тульской области 4, 5, 25 и 26 апреля пройдут «Дни открытых дверей», инспекции будут работать до 20.00. Налогоплательщики смогут получить информацию о порядке декларирования доходов и получении налоговых вычетов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:24 −1
Другие статьи по темам
Событие
налоговая декларацияналоговые вычетычто нужно знать о налоговой декларациидекларационная кампания 2019УФНС России по Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Суд оставил без изменений приговор орловчанину, расстрелявшему двух туляков
Суд оставил без изменений приговор орловчанину, расстрелявшему двух туляков
Полуфинал Кубка: ВАР-шоу и безголевой «Арсенал»
Полуфинал Кубка: ВАР-шоу и безголевой «Арсенал»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.