Пять важных вопросов о налоговой декларации: что нужно знать тулякам

Декларационная кампания в самом разгаре, многие налогоплательщики уже посетили налоговые инспекции области и своевременно заявили о доходах, полученных в прошлом году.

Что нужно знать тулякам о налоговой отчетности и как правильно подготовить документы – Myslo публикует ответы на самые актуальные вопросы, поступающие от налогоплательщиков.

Кому из туляков в этом году нужно отчитаться о доходах?

Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически – он удерживается с заработной платы. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

В зависимости от наличия обязанности по представлению декларации по НДФЛ, выделяют две категории налогоплательщиков: те, кто вправе подать декларацию и те, кто обязан это сделать.

Срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за прошлый год истекает 30 апреля 2019 года.

Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы:

от продажи имущества, находившегося в их собственности менее трёх лет, ценных бумаг, долей в уставном капитале,

от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду,

от предпринимательской деятельности, деятельности частнопрактикующих нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, других физических лиц, которые в законодательно установленном порядке занимаются частной практикой,

полученные в порядке дарения от физических лиц, не являющихся членами семьи или близкими родственниками,

в виде выигрышей в лотереи и т. д.

Вторая категория – это физические лица, которые вправе представить налоговую декларацию по НДФЛ. Для них предельного срока подачи декларации не предусмотрено. Основная причина, по которой граждане представляют декларацию в добровольном порядке – получение налоговых вычетов.

На что следует обратить внимание при подаче декларации?

Физлица не обязаны подавать налоговую декларацию по НДФЛ в случаях, когда налог не был удержан налоговым агентом из их доходов. Налоговый агент, который не удержал у физического лица исчисленный с его доходов НДФЛ из-за отсутствия такой возможности, был обязан направить и в налоговый орган, и самому налогоплательщику сообщение о невозможности удержать НДФЛ (справку по форме № 2-НДФЛ) до 1 марта.

Если такая справка была направлена в налоговый орган, не удержанный в прошлом году налог будет уплачиваться налогоплательщиком в 2019 году на основании налогового уведомления. Налог при этом должен быть уплачен не позднее 2 декабря текущего года.

В каком порядке представляются налоговые декларации?

Налоговая декларация представляется в налоговые инспекции по месту жительства. Адреса, телефоны и график работы можно узнать здесь. Декларация может быть представлена на бумажном носителе или в электронном виде. Для заполнения декларации рекомендуется использовать специальную программу «Декларация 2018», которую можно скачать на сайте ФНС России. Также заполнить декларацию можно в «Личном кабинете налогоплательщика».

Декларацию можно подать лично либо через доверителя, направить почтовым отправлением с описью вложения не позднее 30 апреля 2019 года (включительно) по штемпелю.

Что грозит за непредставление декларации в установленный срок?

Налоговая ответственность за просрочку подачи декларации предусмотрена статьей 119 Налогового кодекса. Размер штрафа составляет 5% не уплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц со дня просрочки, но не более 30% от суммы налога и не менее 1000 рублей.

Налоговики должны дополнительно информировать тех, кому нужно отчитываться о доходах?

Такая обязанность на налоговые органы не возложена. Тем не менее, инспекции предупреждают налогоплательщиков, обязанных представить декларации.

Во всех налоговых инспекциях Тульской области 4, 5, 25 и 26 апреля пройдут «Дни открытых дверей», инспекции будут работать до 20.00. Налогоплательщики смогут получить информацию о порядке декларирования доходов и получении налоговых вычетов.