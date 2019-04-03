Игра с газом: какие нарушения нашли газовики в квартирах туляков

Фото: АО "Тулагоргаз"

С начала года 280 жителей областного центра отказались от техобслуживания газового оборудования.

За три месяца «Тулагоргаз» направил в Госжилинспекцию Тульской области 280 актов об отказе в допуске специалистов для проведения технического обслуживания газового оборудования. Собственники этих квартир могут быть привлечены к административной ответственности.

Чаще всего газовиков не пускают в квартиры, в которых жильцы самовольно произвели монтаж или переустановку газового оборудования, либо используют газовые плиты и колонки с нарушениями требований безопасности.

Проверки «Тулагоргаза» прошли в 400 тульских многоэтажках. Выявлено более 600 нарушений.

В одной из квартир дома № 15 по ул. Максимовского собственник самостоятельно переделал газовую разводку – заменил часть газовой трубы, проходящей через кухню, на металлопластиковую, предназначенную для тепло- и водоснабжения.

Жильцы одной из квартир дома № 145 по ул. Ф. Энгельса использовали газовую плиту и колонку сверх нормативного срока. Устаревшее оборудование было отключено, жителям рекомендовано его заменить.

В домах по ул. Кауля, и ул. Н. Руднева газовики обнаружили нарушения в системе дымоудаления: отсутствует уплотнение между дымоходом и дымоотводящей трубой, нет вертикального участка вытяжной трубы на выходе из газовой колонки, дымоотводы требуют замены. Все опасные приборы были отключены от газоснабжения.

Более 6000 туляков были разосланы уведомления об обязанности ежегодного проведения техобслуживания газовых приборов. В случае отказа колонки и плиты будут отключены от «голубого топлива».

«Если по соседству с вами находится проблемная квартира – сообщите в «Тулагоргаз» или в управляющую компанию. Тогда мы сможем вместе с УК, районной администрацией и жилинспекцией принять меры для проверки газового оборудования», – рекомендует начальник службы внутридомового газового оборудования «Тулагоргаза» Олег Шарапов.