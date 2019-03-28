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В Туле пройдет Кубок Европы по дзюдо
Фото deschide.md.

В Туле пройдет Кубок Европы по дзюдо

30-31 марта в Туле состоится Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования пройдут в Тульской области в третий раз.

В них примут участие около 300 спортсменов из 20 стран Европы. Помимо сборной России в турнире выступит сборная Тульской области.

Соревнования будут проходить в легкоатлетическом манеже Центрального стадиона ООО ФК «Арсенал» (Тула, пр. Ленина, 87) с 10.00 до 18.00.

Вход свободный.

Организаторы турнира: Европейский союз дзюдо, Министерство спорта Российской Федерации, правительство Тульской области, Федерация дзюдо России и Федерация дзюдо Тульской области.

сегодня, в 15:35 +4
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