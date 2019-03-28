29 марта в Туле планово отключат светофоры
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.
29 марта с 9.00 до 16.00 будут отключены объекты на пересечении улиц Болотова и Кабакова, улиц Карла Маркса и Пролетарской.
Отключение светофорных объектов связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети».
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