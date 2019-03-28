29 марта в Туле планово отключат светофоры

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

29 марта с 9.00 до 16.00 будут отключены объекты на пересечении улиц Болотова и Кабакова, улиц Карла Маркса и Пролетарской.

Отключение светофорных объектов связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети».