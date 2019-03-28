Подделки и липовые собрания: жители тульских многоэтажек подозревают УК в аферах

Фото Алексея Пирязева и Дмитрия Дзюбина.

В редакцию «Слободы» обратились жители дома №24 по ул. Софьи Перовской. Они рассказали, что дважды за последние несколько месяцев их дом оказывался в управлении неизвестной им УК.

Андрей Костромин, старший по дому №24 по ул. Софьи Перовской:

– Наш дом был в плохом состоянии, старая УК ничего не делала, и мы решили ее сменить. В октябре 2018 года организовали собрание, и 55% голосов выбрали управляющую компанию «Южная». Документы передали в жилищную инспекцию, но процедура затягивалась. А примерно через месяц я узнал, что от нашего дома пришел другой протокол собрания жителей, согласно которому мы переходим в УК «Астек». Мы очень удивились, никто из жильцов о собрании не знал, мы подумали, что это какая-то ошибка. И из двух вариантов – оспаривать протокол в суде или заново собрать подписи – выбрали второй.

Повторное голосование прошло уже в начале февраля. 76% собственников отдали свои голоса за переход в УК «Южная». Но в начале марта мне позвонили из этой управляющей компании и сообщили: наш дом снова перешел в управление «Астека». Никакого собрания не было, я обошел всех жильцов.

Неужели кто-то подсунул поддельные документы?

В ГЖИ мне удалось увидеть протокол, который якобы я подписал за переход в «Астек»: подпись в бумаге совсем не похожа на мою. В УК «Астек» стоят на своем, говорят, что документы настоящие и они ничего не нарушали. Теперь вернуться в компанию, которую выбирали уже дважды, мы сможем только в начале мая. Причем изначально мы не имели ничего против «Астека», но такое отношение, естественно, отталкивает.

Старший по 1-му подъезду дома №24 по ул. Софьи Перовской Алексей Баталов:

Алексей Баталов – О собрании, на котором мы якобы выбрали «Астек», мы даже не слышали. Но когда я позвонил туда, мне ответили, что если я не ходил на него, это не значит, что собрания не было. И как быть с таким подходом? Мы просто хотим, чтобы наш дом нормально обслуживался. А «Астек» не спешит делать свою работу, почти за месяц подъезд убрали всего несколько раз, и то собранные возле почтовых ящиков рекламные листовки и коробки из-под лампочек, которые они заменили в подъезде, выкинули возле входной двери. Кому это понравится?

Такая же проблема и в доме №60 по ул. Свободы. Рассказывает его жительница Людмила Судакова:

Людмила Судакова – После того как наша управляющая компания перестала с нами работать, мы автоматически перешли в УК «Астек». Собственники возмущались: как это произошло без нашего ведома? И поэтому в декабре мы провели собрание и выбрали другую УК. Но когда протокол понесли в ГЖИ, в переходе в другую УК нам отказали: якобы от нашего дома уже поступили документы о переходе в «Астек». И каково же было мое удивление, когда 24 марта я получила судебный иск, в котором я указана ответчиком по делу о признании собрания собственников недействительным. Оказалось, в том протоколе собрания, о котором нам говорили в ГЖИ, я значусь секретарем! Но я ничего не слышала о собрании и тем более в нем не участвовала. К исковому заявлению приложены документы этого фиктивного собрания. Подпись там не моя, это подделка. Но теперь я вынуждена доказывать это в суде, тратить свои нервы и силы.

Похожая ситуация сложилась и в нескольких домах по ул. Ложевой. Однако там неясности с подписями начались у управляющей компании «Фаворит».

Николай Алексеевич Спасибухов, председатель совета дома №130 по ул. Ложевой:

– В нашем доме проблемы начались с сентября, когда мы решили сменить управляющую компанию. Я вместе со старшими по подъездам собрал подписи с жильцов за переход в УК «Оружейная Слобода». А потом по дому начали ходить представители УК «Фаворит» и собирать подписи за переход к ним. Но мало того, что мы эту компанию не знаем, так еще и собирать подписи таким образом неправильно. Объявление о собрании должно 10 дней висеть на дверях подъезда, чтобы все жители были в курсе. Да и собрать подписи таким образом невозможно: у нас огромный дом, для того чтобы был кворум, нужно примерно 280 квартир. Мы со старшими по подъездам занимаемся этим три недели! И каково же было наше удивление, когда мы узнали, что результаты «голосования» за переход в «Фаворит» передали в ГЖИ. Мы считаем, что голосование было незаконным. Прокуратура и полиция не нашли злоупотреблений со стороны УК. А я считаю, что это жульничество. И буду отстаивать свои права! Слава богу, сейчас ГЖИ пошла нам на уступки, нашим домом на данный момент управляет та компания, которую выбрали мы. Но кто знает, чем это закончится?



В доме №130 по ул. Ложевой больше 400 квартир, и жители считают, что их дом – лакомый кусочек для УК: ежемесячная плата за содержание жилья здесь около 500 тысяч в месяц.

Олег Хрисанов, житель дома №123 по ул. Ложевой:

Олег Хирсанов – УК «Фаворит» решила обманным путем перевести наш дом под свое управление. Представители ходили по дому без старших по дому и подъезду. Они давали бюллетени, просили поставить подписи. Потом мы прошли по всем жителям и спросили, кто поставил подписи. Всего набралось человек 10. Этих представительниц мы ловили, снимали на телефоны, но через день узнали, что пакет документов за переход в «Фаворит» уже собран. В документах написано, что собрание было проведено 2 марта, но по факту его не было. А в УК нам говорят, что мы просто не ходили на собрания. Подписи подделаны, жители нашего дома уверены в этом. И мы теперь не знаем, что нам делать.

У управляющих компаний есть своя позиция, которая от мнения жителей отличается.

Олег Поленов, гендиректор ООО «Астек»:

– ООО «Астек» представило в адрес собственников многоквартирного дома №24 по ул. Софьи Перовской проект договора управления с перечнем работ и услуг. Собственники вышеуказанного дома предоставили в адрес УК протокол общего собрания от 5 декабря 2018 года с приложениями и согласованный договор управления, в соответствии с которым собственники приняли решение заключить договор с ООО «Астек». Документы были представлены без нарушения действующего законодательства и сомнений у ООО «Астек» не вызывали. В соответствии с действующим законодательством документы были отправлены в адрес ГЖИ по Тульской области. Решения собственников не оспаривались в суде, следовательно, являются легитимными. Собственники помещений не обращались в «Астек» с претензиями. Решения собственников, оформленные протоколом собрания, не нарушают права и законные интересы собственников.

Елена Ильина, руководитель УК «Фаворит»:

Елена Ильина – Группа собственников домов №123 и 130 по улице Ложевой обратились с просьбой предоставить наш договор управления для ознакомления, что мы и сделали. Через некоторое время собственники обратились к нам, чтобы мы приняли участие в информационной встрече. На ул. Ложевой, 123 такая встреча проводилась несколько раз. Мы рассказали о своих плюсах и условиях. Через некоторое время они предоставили в наш адрес комплект документов: протокол со всеми приложениями. В установленные законом сроки мы передали документы в жилищную инспекцию. На данный момент ни одним, ни другим домом мы не управляем, ждем решения ГЖИ по данному вопросу.

И таких случаев по городу несколько, в большинстве из них замешаны УК «Фаворит» и УК «Астек».

Формально, по документам эти две управляющие компании никак не связаны. Учредитель ООО «Фаворит» – Иван Тарасов, ООО «Астек» – Валентина Новикова. Однако, по некоторым данным, можно предположить, что с компаниями связан Виктор Новиков, бывший тульский городской депутат.

Почему именно эти две УК оказались в центре скандала? Неужели у них есть связи во власти? На это намекают и сами представители компании.

В распоряжении редакции оказалась аудиозапись собрания собственников многоквартирного дома по ул. Ложевой. Вот расшифровка:

Валентина Новикова, начальник по контролю качества компании «Фаворит»:

– В администрации решался вопрос распределения многих домов, в том числе и вашего дома...

Собственники: – А с какого бока администрация за нас решает?

Новикова: – Администрация, зная о недобросовестности управляющей компании, повлиять на нее никак не может. Штрафы, предписания – это всё было… Но если у компании арестованы счета, то бездействие полное. Поэтому на уровне администрации было принято решение и предложено управляющей компании взять в управление дома УК «Тульское УЖКХ», «Альянс», «Вертикаль», «Орион», «Любимое Заречье». Администрация не будет первым попавшимся предлагать смотреть дома под управление – у нас рядом офис есть…

Собственники: – Почему вы пошли собирать подписи, не проведя собрание? В бюллетенях вы написали, что очное собрание было 2 марта, что даже председателя собрания выбрали. Ваши сотрудники продолжают ходить по квартирам и собирать подписи – как так?

Новикова: – Обращайтесь в суд и оспаривайте протокол и решение...

Администрация от связи с УК открестилась.

Заместитель главы администрации города Тулы Роман Мурзин:

Роман Мурзин – Вопрос смены управляющей организации относится исключительно к компетенции общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. Администрация Тулы не имеет полномочий осуществлять переход МКД из одной управляющей организации в другую, поручений по переходу домов в управление ООО УК «Фаворит» и ООО УК «Астек» не давала и дать не могла. Никаких взаимоотношений администрация города Тулы с вышеуказанными управляющими организациями не имеет.

«Слобода» просит считать публикацию официальным обращением в прокуратуру Тульской области и управление УМВД России по Тульской области.

Как проверяют протоколы собрания в Госжилинспекции?

На этот вопрос ответил начальник ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко:

Леонид Ивченко – При поступлении в адрес инспекции заявлений о внесении изменений в реестр лицензий от УК проводятся проверки сведений в заявлении и приложениях к нему (подлинник протокола, договора, заявки в ГИС ЖКХ, документ, подтверждающий полномочия лица, предоставившего заявление, опись документов, копии уведомления о собрании, реестра собственников, подтверждение направления в адрес собственников бланков решений). В случае, если в течение трех месяцев в инспекцию поступило два и более протокола с аналогичной повесткой дня, данные документы проверяются на предмет их действительности. Для этого осуществляется сверка сведений о проголосовавших собственниках с данными Росреестра (проверяется наличие кворума). В случае получения от жителей обращений о подделке подписи в протоколах общих собраний данная информация с копиями таких документов направляется в органы внутренних дел для проведения проверки информации о подделке. С жителями проводятся разъяснительные беседы, даются рекомендации по предупреждению подделки протоколов общих собраний и защите своих законных интересов: • мониторинг ситуации. Не стоит расписываться в документах, которые могут быть заменены, в которые может быть внесен какой-либо дополнительный текст; • контактировать с председателем совета МКД, который, как правило, наиболее осведомлен о проводимых собраниях и опросах; • в случае получения информации о наличии протокола общего собрания, содержание которого вам неизвестно, обратиться в ГЖИ ТО для ознакомления с оригиналом. Для этого при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и доказательства полномочий собственника на жилое помещение в данном МКД; • в случае выявления признаков подделки обратиться с заявлением в ГЖИ ТО или орган внутренних дел; • обратиться в суд с иском о признании протокола собрания недействительным одновременно с подачей ходатайства о применении меры обеспечения в виде запрета ГЖИ ТО вносить изменения в реестр лицензий Тульской области в отношении данного МКД до вступления решения суда в законную силу. Наиболее перспективным способом предупреждения спорных ситуаций ГЖИ ТО считает также применение собственниками помещений в МКД системы ГИС ЖКХ при организации и проведении общих собраний собственников.

комментарий юриста

Что делать, если обнаружился протокол собрания, где собственники в едином порыве выбирают некую управляющую компанию, при этом вы ни о каком собрании не слышали.



Евгений Черников, юрист

Было ли собрание?

Надо определить, с чем мы имеем дело. Либо некое собрание действительно было и, хотя проводили его в атмосфере секретности, подписи собственников в протоколе настоящие. Это вполне возможно, в конце концов, заинтересованные лица вполне могли пробежаться по дому, а жильцы могли расписаться, не особо заглядывая в документ, который подписывают. Увы, наши сограждане часто легковерны, да и вообще многим просто нет дела до подробностей управления домом. Если выяснится, что подписи собственников в протоколе не поддельные, это еще не значит, что протокол и, соответственно, последствия его подписания действительны. Но, по крайней мере, можно сделать вывод, что «захвата» дома не производилось, а есть некая конкурирующая группа собственников. С этой группой надо работать как юридически, так и путем переговоров.

Может оказаться, что подписи в протоколе общего собрания полностью или частично поддельные. Проверить это можно самым простым способом: опросить соседей, подписывали ли они протокол. Если соседи говорят, что не подписывали, а в документах стоит их подпись, вероятнее всего, здесь имеет место фальсификация. Важно установить, что именно значительная часть подписей поддельные. Если, например, в приложениях к протоколу поддельные подписи только двух собственников, а все остальные подписи оригинальные, говорить о фальсификации собрания вряд ли возможно. Если же выясняется, что большая часть подписей или вообще все подписи поддельные, то можно и нужно бороться, признавать протокол недействительным и отменять последствия несуществовавшего собрания. Кроме того, конечно, нужно постараться призвать к ответственности тех, кто пытался таким образом захватить управление домом.

Если выяснилось, что подписи в протоколе не поддельные, нужно обязательно выяснить, как проводилось само собрание.

Собрание проводится по определенной форме, обязательно должны быть уведомления собственников о проведении этого собрания, затем должна быть соблюдена форма проведения. Если это заочное собрание, то должны быть соблюдены сроки. Также немаловажно, чтобы в протоколе стояли подписи всех собственников квартиры, поскольку на практике часто квартира принадлежит, например, трем собственникам в долях, а голосует за всех один, тот, кто реально проживает в квартире. Все эти вопросы необходимо исследовать, найти слабые места в документации оппонентов. Также обязательно рекомендую заручиться поддержкой жильцов, вывесить объявления, провести внеочередное собрание и т.п. Главное – объяснить, что происходит и что вы делаете и зачем. В противном случае впоследствии ваши оппоненты могут всё поставить с ног на голову, и в суде вы уже можете оказаться смутьяном и «рейдером».

Если выясняется, что в протоколе собрания подписи поддельные – нужно точно посчитать, какие и сколько подписей поддельных. Чтобы быть в этом уверенным, лучше всего с собственников лично собрать заявления о том, что в они никаких подписей в бюллетенях (или в протоколах) не ставили. Более того, в идеале надо подготовить и мотивировать хотя бы часть собственников к тому, что один раз надо будет прийти в суд и дать свидетельские показания.

Собрав доказательства, необходимо действовать. Лучше всего обратиться в гражданский суд с исковым заявлением, признать протокол недействительным и, следовательно, признать недействительным договор управления многоквартирным домом с «рейдерской» УК. Естественно, крайне рекомендуется обратиться к юристу, причем к тому, который хотя бы чуть-чуть разбирается в данном вопросе, потому что в суде юристы оппонентов как раз в этих вопросах разбираются очень хорошо. Да, услуги юриста недешевы, но, с другой стороны, обычно в инициативной группе тоже не один человек, и если распределить расходы на каждого, то может получиться совсем незначительная сумма.

Также можно написать жалобы в прокуратуру, Государственную жилищную инспекцию и, например, в администрацию города. Важно не столько получить результат (все-таки признать сделку недействительной может только суд), сколько уведомить органы власти о том, что ситуация спорная. Важно показать, что это не ваше частное мнение, а позиция большей части жильцов. Во многом все махинации с протоколами рассчитаны как раз на пассивность населения. Если ваши оппоненты из управляющей компании увидят, что население как раз не пассивно, что назревает большой скандал, весьма вероятно, они сами отступят и прекратят свои попытки «захвата».

Если подписи в протоколе были поддельными, то также рекомендуется обратиться в правоохранительные органы. Нельзя оставлять безнаказанным откровенное мошенничество. Писать в правоохранительные органы рекомендуется уже после гражданского суда. Дело в том, что до суда полиция может указать, что протокол с фальсифицированными подписями является просто спорным, и обоснованно отправит вас в гражданский суд. А вот уже после суда, особенно если гражданским судом будут установлены факты подделки подписей, имея на руках это решение, уже можно обращаться в полицию и рассчитывать на результат.



