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«Тулица» вышла в полуфинал Высшей лиги «А»
Фото из архива Myslo.

«Тулица» вышла в полуфинал Высшей лиги «А»

Наши девчонки победили уфимскую команду со счетом 3:2. Молодцы!

Сегодня, 9 марта, в Уфе состоялась ответная игра 1/4 финала Высшей лиги «А» «Самрау-УГНТУ» — «Тулица». Матч был очень напряженным и зрелищным. Первые два сета остались за хозяйками площадки — 25:20 и 25:23. В третьем и четвертом сетах сильнее были тулячки — 25:18, 25:19. А исход матча решился в пятой партии (15:12). В итоге 3:2 в пользу «Тулицы».

- Отдельное спасибо за мощную выездную поддержку нашим болельщикам! — поблагодарил туляков клуб.

Напомним, первый матч, который состоялся в Туле 4 марта, тульские спортсменки тоже выиграли.

По результатам четвертьфинальных игр «Тулица» вышла в полуфинал Высшей лиги «А». Поздравляем наших спортсменок!

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:47 +3
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