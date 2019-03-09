Баскетболисты «Арсенала» взяли реванш у «Тамбова»

Фото из группы БК "Тамбов" ВКонтакте.

Ответная игра завершилась со счетом 84:81 в пользу оружейников.

БК «Арсенал» взял реванш у «Тамбова» в ответном матче 16-го тура Суперлиги-2. Наши баскетболисты выиграли со счетом 84:81.



Самым результативным в составе оружейников стал Александр Голяхов, набравший 19 очков.

Напомним, первый матч туляки проиграли — 68:87.

15 и 16 марта «Арсенал» сыграет в Туле с тобольским «Нефтехимиком». Начало матчей в 14.00 и 19.00 соответственно.