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Баскетболисты «Арсенала» взяли реванш у «Тамбова»
Фото из группы БК "Тамбов" ВКонтакте.

Баскетболисты «Арсенала» взяли реванш у «Тамбова»

Ответная игра завершилась со счетом 84:81 в пользу оружейников.

БК «Арсенал» взял реванш у «Тамбова» в ответном матче 16-го тура Суперлиги-2. Наши баскетболисты выиграли со счетом 84:81.

Самым результативным в составе оружейников стал Александр Голяхов, набравший 19 очков.

Напомним, первый матч туляки проиграли — 68:87.

15 и 16 марта «Арсенал» сыграет в Туле с тобольским «Нефтехимиком». Начало матчей в 14.00 и 19.00 соответственно.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:29 0
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