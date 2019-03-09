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Экс-игрок тульского «Арсенала» объявил о завершении карьеры

Экс-игрок тульского «Арсенала» объявил о завершении карьеры

Речь идет об Эммануэле Фримпонге.

Бывший полузащитник тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг объявил о завершении карьеры. Об этом он написал в своем твиттере:

- С грустью вынужден сообщить, что завершаю свою профессиональную карьеру. Пять последних лет я испытывал проблемы с коленом, но все равно продолжал играть. Однако с ноября 2017 года я не играл из-за разрыва связок колена. Я решил, что не буду делать операцию, так как не получаю удовольствие от футбола, играя через боль.

Фримпонг поблагодарил за поддержку и любовь все клубы, в которых выступал, а также болельщиков.

- Посмотрим, что будет дальше. Время, проведенное за последнее время с дочерью и семьей, дало возможность осознать, что мне повезло, — подытожил футболист.

Напомним, контракт с ганцем тульский «Арсенал» подписал в августе 2016 года. Соглашение было рассчитано на два года, однако уже в январе 2017 года Фримпонг ушел в шведский клуб «Эскилстуна».

Эммануэль Фримпонг за оружейников в РФПЛ провел на поле всего 96 минут и один матч в Кубке России. А запомнился футболист тем, что прорекламировал свою собственную линию одежды: игрок вышел на матч в футболке с надписью «Денч». Этот поступок заинтересовал даже английские СМИ.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:26 +1
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