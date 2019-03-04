«Арсенал» организует для болельщиков бесплатный выезд в Химки

Фото пресс-службы «Арсенала».

Записаться можно сегодня до 21.00 и 5 марта с 9.00 до 21.00.

«Арсенал» организует бесплатный выезд болельщиков на ответный матч 1/4 финала Кубка России «Арсенал» — «Оренбург» в Химках. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Болельщикам предоставят комфортабельные автобусы из Тулы в Химки и обратно. Посещение матча на стадионе «Арена Химки» — по бесплатным билетам.

Запись желающих поддержать «Арсенал» в Химках производится в магазине ПФК «Арсенал» на Центральном стадионе 4 марта до 21.00 и 5 марта с 9.00 до 21.00.

В день матча, 6 марта, сбор болельщиков, отправляющихся в Химки, в 13.30 у мяча-фонтана на территории Центрального стадиона. Отъезд в 14.00. Наличие клубной атрибутики желательно.

Дети до 16 лет допускаются в поездку только в сопровождении одного из родителей, болельщики в возрасте 16−18 лет — в сопровождении совершеннолетнего.

Четвертьфинальный матч состоится 6 марта на стадионе «Арена Химки» в 19.00.

Напомним, что ранее «Арсенал» организовал бесплатный выезд для болельщиков в Грозный — на матч с ЦСКА. Как прошла поездка, читайте в блоге нашего «народного журналиста».