новости
новости
Регистрация
«Арсенал» организует для болельщиков бесплатный выезд в Химки
Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» организует для болельщиков бесплатный выезд в Химки

Записаться можно сегодня до 21.00 и 5 марта с 9.00 до 21.00.

«Арсенал» организует бесплатный выезд болельщиков на ответный матч 1/4 финала Кубка России «Арсенал» — «Оренбург» в Химках. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Болельщикам предоставят комфортабельные автобусы из Тулы в Химки и обратно. Посещение матча на стадионе «Арена Химки» — по бесплатным билетам.

Запись желающих поддержать «Арсенал» в Химках производится в магазине ПФК «Арсенал» на Центральном стадионе 4 марта до 21.00 и 5 марта с 9.00 до 21.00.

В день матча, 6 марта, сбор болельщиков, отправляющихся в Химки, в 13.30 у мяча-фонтана на территории Центрального стадиона. Отъезд в 14.00. Наличие клубной атрибутики желательно.

Дети до 16 лет допускаются в поездку только в сопровождении одного из родителей, болельщики в возрасте 16−18 лет — в сопровождении совершеннолетнего.

Четвертьфинальный матч состоится 6 марта на стадионе «Арена Химки» в 19.00.

Напомним, что ранее «Арсенал» организовал бесплатный выезд для болельщиков в Грозный — на матч с ЦСКА. Как прошла поездка, читайте в блоге нашего «народного журналиста».

Сюжет: Арсенал
Кубковый матч «Арсенала» с «Оренбургом» состоится в Химках
Спорт
Кубковый матч «Арсенала» с «Оренбургом» состоится в Химках
вчера, в 21:16, 19 1865 0
«Арсенал» обыграл ЦСКА со счетом 2:0
Спорт
«Арсенал» обыграл ЦСКА со счетом 2:0
2 марта, в 15:56, 182 11464 12
Матч «Ростов» — «Арсенал» перенесли на 10 марта
Спорт
Матч «Ростов» — «Арсенал» перенесли на 10 марта
1 марта, в 17:01, 9 1184 2
Бесплатный выезд в Грозный: Болельщики «Арсенала» стоят в очереди возле фан-шопа с ночи
Жизнь Тулы и области
Бесплатный выезд в Грозный: Болельщики «Арсенала» стоят в очереди возле фан-шопа с ночи
1 марта, в 09:54, 121 5908 3
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:05 +6
Другие статьи по темам
Место
ТулаХимки
Прочее
Арсеналбесплатный выездКубковый матчАрсенал-Оренбург

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле трамвай-снегоочиститель протаранил легковой автомобиль
В Туле трамвай-снегоочиститель протаранил легковой автомобиль
Житель Суворова хранил в своем гараже противотанковую мину
Житель Суворова хранил в своем гараже противотанковую мину
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.