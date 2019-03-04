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Житель Суворова хранил в своем гараже противотанковую мину

Житель Суворова хранил в своем гараже противотанковую мину

На мужчину завели уголовное дело.

Прокурор Суворовского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу 62-летнего местного жителя. Он обвиняется в ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывчатого вещества и боеприпасов).

В ходе дознания установлено, что в августе 2018 года на территории Козельского района Калужской области мужчина обнаружил противотанковую мину, снаряженную разрывным зарядом — взрывчатым веществом дробящего действия, и 51 патрон.

Добровольно опасные находки житель Суворова в компетентные органы не сдал. Мину он хранил в деревянном ящике, а патроны — в матерчатом мешке в своем гараже в Суворове.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, боеприпасы при обнаружении были незамедлительно обезврежены.

Уголовное дело направлено прокурором района в Суворовский районный суд.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:34 +5
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