Фото Сергея Старикова.
В Туле трамвай-снегоочиститель протаранил легковой автомобиль
Предположительно, это произошло из-за отказавших тормозов.
Днем 4 марта на пересечении ул. Николая Руднева и ул. Циолковского столкнулись трамвай-снегоочиститель и автомобиль Opel Vectra. Легковушка получила повреждения задней части кузова, а у трамвая немного погнулся ковш снегоочистителя.
Как рассказал корреспонденту Myslo водитель автомобиля, он остановился, ожидая сигнал светофора для поворота налево. И в этот момент в него врезался трамвай.
– Я его видел в зеркало, но думал, что он остановится. После столкновения меня протащило несколько метров. Предположительно, у вагона отказали тормоза, — объяснил владелец Opel Vectra.
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