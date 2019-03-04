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В Туле трамвай-снегоочиститель протаранил легковой автомобиль
Фото Сергея Старикова.

В Туле трамвай-снегоочиститель протаранил легковой автомобиль

Предположительно, это произошло из-за отказавших тормозов.

Днем 4 марта на пересечении ул. Николая Руднева и ул. Циолковского столкнулись трамвай-снегоочиститель и автомобиль Opel Vectra. Легковушка получила повреждения задней части кузова, а у трамвая немного погнулся ковш снегоочистителя.
 
Как рассказал корреспонденту Myslo водитель автомобиля, он остановился, ожидая сигнал светофора для поворота налево. И в этот момент в него врезался трамвай.
 

– Я его видел в зеркало, но думал, что он остановится. После столкновения меня протащило несколько метров. Предположительно, у вагона отказали тормоза, — объяснил владелец Opel Vectra.

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В Туле трамвай-снегоочиститель протаранил легковой автомобиль, Фото: 1
В Туле трамвай-снегоочиститель протаранил легковой автомобиль, Фото: 2
В Туле трамвай-снегоочиститель протаранил легковой автомобиль, Фото: 3
В Туле трамвай-снегоочиститель протаранил легковой автомобиль, Фото: 4
В Туле трамвай-снегоочиститель протаранил легковой автомобиль, Фото: 5
В Туле трамвай-снегоочиститель протаранил легковой автомобиль, Фото: 6
В Туле трамвай-снегоочиститель протаранил легковой автомобиль, Фото: 7
В Туле трамвай-снегоочиститель протаранил легковой автомобиль, Фото: 8
В Туле трамвай-снегоочиститель протаранил легковой автомобиль, Фото: 9
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:26 +6
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