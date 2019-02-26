Тульские волейболистки стали лучшими в России

Тулячки Софья Сычёва и Наталья Прокопенкова признаны лучшими игроками финала первенства России среди девушек старшего возраста (2002−2003 г. р.). Софья получила приз как лучшая связующая турнира, а Наталья — как лучший либеро.

Финальный этап первенства проходил с 15 по 27 февраля в г. Лосино-Петровском (Монино) Московской области. Сборная Тульской области в итоге заняла седьмое место из 16-ти.

Валерий Московский, председатель правления Тульской региональной федерации волейбола, прокомментировал:

— На данном этапе седьмое место — безусловный успех и очень серьезный результат. Первенство России проходило в два этапа, на начальной стадии в борьбу вступило 88 команд. Полуфиналы проходили осенью 2018 г. и среди команд своей подгруппы нашим девчонкам не было равных. Но, конечно, в Монино собрались очень сильные участники. Выступление тульской сборной под руководством Екатерины Осичкиной можно в какой-то мере назвать спортивным подвигом, ведь всю игровую нагрузку несли практически четыре игрока - Дарья Корбасова, Софья Сычёва, Маргарита Вербель и Наталья Прокопенкова.

Валерий Московский отметил, что лидер сборной Кристина Никитина получила травму и финале не участвовала.

В сборную были привлечены воспитанницы новомосковской ДЮСШ (тренер Елена Тренихина) и две спортсменки из Липецка (на стадии финала это разрешено).

- Я был на нескольких матчах и меня переполняла гордость за тулячек. Очень помогала игрокам закалка от участия в чемпионате России в составе «Тулицы-2». Девчонки вообще никого не боялись!

Признание тульских волейболисток лучшими в России в двух номинациях из четырех говорит о правильном направлении движения тульского волейбола и вселяет уверенность в новых победах, — заявил Московский.