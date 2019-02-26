В Туле пенсионерка вместо пенсии получила «билеты банка приколов»

Женщина пустила в свою квартиру неизвестную, после чего недосчиталась 300 тысяч рублей. И, конечно, пенсию не получила.

В Туле в полицию обратилась 80-летняя пенсионерка. По ее словам, накануне к ней в квартиру под предлогом выдачи пенсии зашла неизвестная. В ходе разговора женщина выяснила, где хозяйка хранит сбережения.

Воспользовавшись невнимательностью пенсионерки, злоумышленница украла деньги, а также ювелирные изделия.

А вместо пенсии оставила упаковки «билетов банка приколов».

Лишь спустя продолжительное время хозяйка квартиры поняла, что стала жертвой кражи. Нанесенный ущерб составил 300 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в полиции возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Полицейские принимают меры для установления местонахождения злоумышленницы.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о бдительности при попытках незнакомых лиц под различными предлогами войти в жилище. Особую настороженность должны вызывать разговоры об оплате тех или иных услуг, установке различного оборудования, выдаче денежных сумм.

В случае визита незнакомых лиц важно уточнить их личность в организации, работниками которой они представляются, а также позвать родственников, знакомых, соседей, чтобы иметь возможность посоветоваться с ними.