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Приговор руководителям коммерческого банка «Первый Экспресс» вступил в законную силу
Фото из архива Myslo. По материалам пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Приговор руководителям коммерческого банка «Первый Экспресс» вступил в законную силу

Они осуждены за хищение свыше 5 млрд рублей.

По результатам рассмотрения апелляционных жалоб осужденных Константина Томенчука, Сергея Худякова, Сергея Федичева и Юлии Воробьевой, а также их адвокатов сегодня, 26 февраля, Тульский областной суд оставил приговор суда без изменения. Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, Привокзальный районный суд г. Тулы 25 июня 2018 года вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления коммерческого банка «Первый Экспресс» (ОАО) Константина Томенчука, председателя совета директоров банка Сергея Худякова, первого заместителя председателя правления банка Сергея Федичева и начальника отдела ценных бумаг Юлии Воробьевой.

В зависимости от роли и степени участия суд признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание, руководство преступным сообществом и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве) и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 195 УК РФ (пособничество в неправомерных действиях при банкротстве).

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Суд установил, что сотрудники банка с апреля 2008 года по 29 октября 2013 года систематически выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным юридическим лицам. Всего за этот период были незаконно получены и использованы денежные средства банка в общей сумме свыше 5 млрд. рублей, которые злоумышленники присвоили себе.

Суд приговорил подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на срок от 16 лет до 19 лет с ограничением свободы на срок от 1 до 2 лет, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления и заниматься деятельностью в кредитно-банковской сфере на срок 3 года (за исключением Воробьевой) и со штрафом в размере от 750 тыс. рублей до 2,9 млн рублей. Отбывать наказание мужчины будут в исправительной колонии строгого режима, женщина — в колонии общего режима.

По приговору суда конфисковано личное имущество осужденных — земельные участки, нежилые помещения, автомобильные прицепы, золотые изделия.

Гражданский иск Государственной корпорации «Агентство страхования вкладов» о взыскании с осужденных причиненного ущерба на сумму свыше 5 млрд рублей будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

Сюжет: Первый экспресс
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:50 +3
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