Игорь Черевченко о победе «Арсенала» в Оренбурге: «Матч прошёл бескомпромиссно»

После выездного матча в Оренбурге, который завершился со счётом 4:2 в пользу туляков, наставник «Арсенала» Игорь Черевченко назвал игру «очень веселой»:

«Матч прошёл с обилием голов, голевых моментов. Обычно кубковые матчи так и проходят – бескомпромиссно. Надеюсь, болельщикам сегодняшняя игра понравилась. В таких встречах никогда нет фаворитов. Мог выиграть и «Оренбург», но выиграли мы, мы забили больше мячей».

Тренер признался, что тульские футболисты первые 20 минут игры привыкали к искусственному покрытию футбольного поля:

«Команда давно не играла на синтетике. Но в целом и поле и погодные условия были для всех одинаковыми».

Также Игорь Черевченко напомнил, что ответная игра состоится в конце февраля следующего года, после сборов.