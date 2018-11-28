«Арсенал» обыграл «Оренбург» в первом матче 1/4 Кубка России – 4:2

Фото пресс-службы «Арсенала».

Болеем за оружейников вместе с Myslo!

Всё, финальный свисток. «Арсенал» ставит эффектную точку в матче. Ответная игра 1/4 финала Кубка России состоится в феврале 2019 года в Туле.

90+5' ГОООООООООООООООЛ!!! Джорджевич!

Кангва скинул мяч в центр штрафной на Луку, тот был точен — 2:4.

90+4' Хозяева развели «пожар» в штрафной туляков. Атака завершилась угловым. Левашов в который раз спасает свою команду.

90' Четыре минуты добавил судья.

90' Бегич получает желтую карточку за излишние эмоции в сторону арбитра. Недоволен футболист, что рефери остановил матч из-за падения Григалавы. Также «горчичник» Матюнин выписал и Терехову.

86' Оружейники неплохо обороняются, успевают заблокировать футболистов «Оренбурга».

83' Нервная концовка матча, футболисты «Оренбурга» очень хотят сравнять счет, подбираются к воротам Левашова. В свою очередь, «Арсенал» ловит соперника на контратаках.

82' Еще одна замена у «Оренбурга»: Чуканов заменил Алвеша.

80' Последняя замена у «Арсенала»: Лука Джорджевич вышел на поле вместо Огнена Ожеговича.

79' Гол забивает «Оренбург». Шахов скинул мяч на Деспотовича, тот не промахнулся — 2:3.

78' Георги Костадинов заменил Сергея Ткачева.

76' Несколько неплохих моментов создали оренбуржцы. К счастью для нас, ничем серьезным это не закончилось.

72' Седьмой номер «Оренбурга» оказался в положении вне игры.

69' Замена у «Арсенала» — вместо Бакаева на поле вышел Мирзов.

67' Снова штрафной для «Оренбурга» — теперь с правого фланга. Футболист попал в стенку. Тут же в контратаку убежали арсенальцы.

64' Динамичный футбол показывают обе команды, играют практически без центра поля — атака на атаке.

62' ГОООООЛ!!! Кирилл Комбаров!

Как это было: Сергей Ткачев мощно пробил во воротам «Оренбурга», вратарь Руденко выбил мяч перед собой, на добивании оказался наш капитан!

58' Альварес решился на удар издалека — Руденко отбил.

55' Затянувшаяся атака «Оренбурга». «Арсеналу» нужно быть внимательней. Нужно сказать, Левашов отлично реагирует на удары соперника.

50' Штрафной в ворота туляков. Терехов скинул мяч в штрафную, «Арсенал» отбился.

47' В атаке «Арсенал», Шахов заблокировал пас Горбатенко в штрафной.

46' Замена у «Оренбурга»: Мишкич ушел с поля, его заменил Чиркин.

Оперативный фоторепортаж от ПФК «Арсенал»:

Перерыв.

45' Одну минуту к основному времени первого тайма добавил арбитр.

43' Горбатенко забежал в штрафную соперника, но упустил мяч слишком далеко.

41' Три угловых подряд для «Оренбурга». Один из них завершился голом. 1:2.

Силвие Бечи выпрыгнул выше всех и головой забил мяч в ближний угол Левашову.

39' Штрафной для «Арсенала». Комбаров слева навесил в штрафную, но довольно неточно, мяч вышел за пределы поля.

38' Терехов ударил во воротам, но мяч попал в Григалаву.

37' Кадири сорвал атаку Козлова, арбитр ограничился устным предупреждением.

35' Снова в атаке «Оренбург». Защитники «Арсенала» выбили мяч.

32' Опасно! Алвеш закинул мяч в штрафную с правого фланга, Терехов с нескольких метров мощно пробил, но выше ворот.

31' «Арсенал» больше владеет мячом — 56% против 44%.

29' Желтую карточку получает Ожегович за фол против Бегича. Жестко сыграл Огнен.

26' После борьбы с Маляровым на газоне оказался Огнен Ожегович. Арбитр не сразу останавливает игру. К счастью, с Ожеговичем всё в порядке.

24' А вот статистика точности передач — у «Оренбурга» 71%, «Арсенала» — 83%.

21' ГООООЛ!!! «Арсенал» удваивает счет!

Ткачев отдал прекрасный пас на Кангву, Эванс без проблем оформил дубль!

20' Мяч едва не оказался в сетке ворот «Арсенала»: Малых с острого угла пробил по воротам Михаила Левашова.

18' Сутормин получил «горчичник» за фол на Кадири.

17' Шахов скинул в штрафную на Козлова, Левашов на месте. Будет угловой.

13' Левашов спасает команду! Сергей Терехов неточно пробил по воротам головой. Опасно!

10' Первый угловой в матче для «Оренбурга». Не очень удачно исполнили его хозяева.

7' ГООООООЛ! Счет в матче открыл Кангва!!!

Комбаров пробил издалека, вратарь отбил мяч перед собой, на добивании первым оказался Эванс! Так держать!

5' Кангва из-за пределов штрафной пробил по воротам Руденко, но мяч пролетел намного выше перекладины.

4' Перехватили мяч футболисты «Оренбурга», но арсенальцы быстро исправили свою ошибку.

1' Достаточно активно начали обе команды, пока больше владеет мячом «Арсенал».

0' Звучит стартовый свисток. Вперед, за Тулу!

0' Судейская бригада:

Главный арбитр — Алексей Матюнин (Москва), помощники арбитра — москвичи Илья Елеференко и Константин Шаламберидзе, резервный арбитр — Алексей Сухой (Люберцы), инспектор матча — Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

0' Стартовые составы на матч таковы:

«Оренбург»:

«Арсенал»:

0' Антураж матча — в небольшом фоторепортаже пресс-службы «Арсенала»:

0' В Оренбурге сегодня -1°С и снежно. Работники стадиона «Газовик» долго и упорно трудились, чтобы подготовить поле к матчу.

0' Эта игра станет первой в Кубке России для Игоря Черевченко в качестве главного тренера. Посмотрим, что из этого получится!